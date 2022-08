Úvalno přitahuje významné umělce díky atmosféře Galerie na Rychtě a energii kurátora Bohumila Králika. Ten v pátek 5. srpna zahájil vernisáž představením životopisu Borise Jirků: „Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, následně nastoupil studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Pak 17 let vedl figurální malbu a kresbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové VŠUP. Také tam nějakou dobu působil jako rektor. Dnes působí na západočeské univerzitě v Plzni a Akademii výtvarného umění v Banské Bystrici. Má za sebou desítky výstav u nás i v zahraničí a organizuje sympozia,“ uvedl Králik milníky umělcova života.

Uvedl životopis na pravou míru

Boris Jirků se rozhodl svůj oficiální profesní životopis poněkud uvést na pravou míru.

„Můžu do toho vstoupit? To vypadá jako lehká cesta, když se řekne skončil školu a nastoupil na další. Ve skutečnosti to bylo těžké, protože ze všech škol jsem byl vyhozený. Ze střední i z vysoké, a pak jsem dělal sedm let uklízečku ve škole. Kolegyně uklízečky mi dávaly mezi okna ohryzky a mazaly mi zubní pastu, až jsem pochopil, že se mám s nimi skamarádit a stejně jako ony vyfasovat šátek. Pak jsme spolu vypili láhev červeného. Také jsem učil na lidušce, odkud mě vyhodili, protože Borisi nezlobte se, ale strýc starosty se vrátí z vojny a bude teď potřebovat místo. Můžeme s vámi i nadále počítat? Zlobím se a nemůžete, odpověděl jsem tehdy. Takže ta moje cesta nebyla zas tak jednoduchá,“ uvedl Boris Jirků a hned doplnil další důležitý odstaveček svého životopisu, který se na vernisážích běžně nezmiňuje.

Role umělců v době občanského fóra

Za významnou zkušenost považuje Boris Jirků období sametové revoluce v listopadu 1989. V letech 1986 až 1989 totiž působil v klubu mladých umělců.

„Tak jsem se díky tomu stal v Občanském fóru předsedou všech československých umělců. Mladý ogárek, ilustrátor ze Zlína, najednou rozhodoval o všem možném. Pamatuji si naše výjezdy s Janem Kačerem, takže můžu dosvědčit, že tenkrát neřídil, když byla ta autonehoda s Janem Potměšilem. O tom až příště. Teď jsem jen chtěl říct, že můj život je daleko složitější a neúspěšnější, než se zdá. Nikdy nevíte, kdy vás potkají velké vzestupy a propady,“ doplnil Boris Jirků a hned prozradil, že právě pracuje na monumentálním díle.

Největší poválečná bronzová plastika

Boris Jirků právě tvoří plastiku z bronzu, která bude vysoká téměř 12 metrů. „Bude to největší bronzová figurální plastika v Praze, a možná i v celé poválečné Evropě. Už se dva roky kolem toho projektu vrší problémy na všechny strany a bronz stále zdražuje. Je to taková dlouhá válka, ale pořád se o něco snažím. Do toho teď přijde Bohumil Králik, aby mě donutil vydat se do Úvalna. Žádné Borisi, chceš vystavovat? Nebo Přijedeš? Prostě mi oznámil datum, že budu vystavovat, sraz je v 16.30 hodin v Úvalně. A bylo to. Musel jsem ho poslechnout, ale jsem rád, protože Úvalno mě mile překvapilo. Celé. Od nádraží až po koupaliště. Vypadá to, že asi tu máte nějakého dobrého architekta, který umí kultivovat a měnit veřejný prostor. Když se dívám na Rychtu, uvědomím si, že Úvalno je dobré místo pro život. Jsem tady poprvé, ale ne naposledy,“ uzavřel Boris Jirků a předal slovo hudbě Felixe Slováčka.