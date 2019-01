Za neuvěřitelných třicet sedm minut vyprodali pořadatelé jeden z nejúspěšnějších festivalů na Novojičínsku. Zájem o Swingové Vánoce opět potvrdil, že úroveň akce, stejně jako její obliba, roste.

Ilustrační foto. | Foto: www.swingovevanoce.cz

Na začátek tohoto týdne frenštátské kino asi jen tak nezapomene. V pondělí 8. prosince odpoledne tam bylo opravdu rušno. Desítky lidí si přišly pro lístky na vyhlášený hudební festival Swingové Vánoce. Během neuvěřitelných třiceti sedmi minut byly vstupenky zcela vyprodané.

Někteří lidé čekali před kinem už od druhé hodiny odpolední. „Je nutno dodat, že předprodej vstupenek byl zahájen až v šest hodin večer, a také to, že každý, kdo do kina přišel, tedy i ten kdo si to nechal až na šestou, lístky sehnal. Kvůli obrovskému zájmu o lístky už druhým rokem povolili organizátoři pouze přímý prodej vstupenek," uvedl k předprodeji ředitel frenštátského městského kulturního střediska Marian Žárský s tím, že vstupenky na letošní festival si nebylo možné rezervovat předem a jediný způsob jak je získat, bylo přijít si pro ně přímo do kina ve stanovený den a hodinu.

Počet vstupenek na osobu se rozhodli pořadatelé omezit tak, aby se dostalo na co nejvíce lidí, jež milují kvalitní hudbu. Každý zájemce mohl koupit maximálně čtyři vstupenky. Přes tuto skutečnost byl sál kina byl vyprodán za 37 minut! Ředitel festivalu Vladimír Vondráček těsně před osmnáctou hodinou přišel mezi přítomné a poděkoval jim za zájem: „Chci vám všem poděkovat za trpělivost a přízeň a přeji vám šťastný lov."

Ačkoliv na lístky čekaly desítky lidí, nakonec vše podle pořadatelů proběhlo spořádaně a bez stresu. „Důvodem klidné a pohodové atmosféry při koupi tak úzkoprofilového zboží, jako byly vstupenky na oblíbený festival, vidíme i v systému pořadových čísel. Každý, kdo do kina přišel, dostal lístek s číslem, který určil jeho pořadí, tak jako v čekárně.

Mnozí z fanoušků si dokonce ještě před zahájením předprodeje stihli nakoupit, jiní si užívali pohodu ve foyer kina, kde na televizní obrazovce běžel záznam festivalového programu z minulého roku. Pro lístky si pak každý přišel v pořadí, které měl na svém lístku," přiblížil atmosféru Marian Žárský.

Festival Swingové Vánoce je na Novojičínsku kulturním fenoménem, jehož hlavními znaky jsou nejen kvalitní hudba, ale také dobrá nálada a pohoda. I letošní předprodej jasně ukázal, že tahle jedinečná akce, která proběhne 27. prosince, bude mít úžasné a kultivované publikum. Jedním z účastníků bude pan Jiří, který si pondělní frontu vystál: „Ačkoliv jsem tady už hodinu, za sebe můžu říct, že čekání stojí za to. Loňský ročník mě přesvědčil, že tenhle festival patří k tomu nejlepšímu, co může nejen město Frenštát, ale i široké okolí nabídnout."

Více o festivalu se dočtete na www.swingovevanoce.cz