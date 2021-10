Inscenace Rossiniho karty je pojmenována po díle Itala Maura Bigonzettiho, doplňují ji existenciálně laděné Následky španělského choreografa Juanja Arquése. Rossiniho karty vznikly díky autorovu obdivu k dílu slavného italského skladatele (a na jeho hudbu), nechybí v nich humor a dají se označit za jednu velkou taneční hostinu.

Následky pak divákovi kladou spíše otázky vedené obavou z následků našeho zacházení s přírodou. „Autor v minulých dnech svou choreografii znovu zkoušel a doplnil přímo u nás v Ostravě. Některé postavy tak mají nové obsazení a někteří tanečníci byli z dřívějších rolí přeobsazeni do jiných,“ prozradila šéfka souboru baletu NDM Lenka Dřímalová. „Závěr jsme prodloužili a rozvinuli tak, aby byl (alespoň v mých očích) jasnější co do sdělení. V souboru NDM je rozhodně vidět vývoj. Pozoruji to zejména u tanečníků, kteří mou choreografii původně tančili a se kterými jsem naposledy pracoval. Když s nimi zkouším nyní, je to úplně jiná úroveň. Inscenace získala na kvalitě po všech stránkách,“ chválí Juanjo Arqués.

Členové baletu NDM si už za dřívější ztvárnění rolí v obou choreografiích vytančili například cenu za kolektivní výkon na přehlídce českých souborů Balet 2019 nebo moravskoslezské Ceny Jantar, Koki Nishioka a Rita Pires dostali širší nominace na Ceny Thálie. Na domácí scéně v Divadle Jiřího Myrona diváci inscenaci mohou vidět 19. a 27. října a 10. listopadu.

„V brněnském Janáčkově divadle tančíme 21. října. Na festivalu Dance Brno 2021 se prezentují české profesionální soubory – v jednom týdnu se tak diváci seznámí s inscenacemi šesti českých divadelních domů. Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či ansámblové interpretace,“ přibližuje šéfka souboru Lenka Dřímalová.

„Sloganem jubilejního ročníku festivalu v polském Tarnově je Human Story – příběh o člověku zmítaném dilematy duše a důsledky svých etických voleb, studium lidské přirozenosti a identity vyjádřené tancem. Příběh o tom, co utváří člověka, co utváří jeho identitu a duchovní hodnoty,“ pokračuje Lenka Dřímalová.

Tarnovská Otevřená scéna 2021 je akce představující především současný tanec – tedy nejnovější inscenace; nechybí ale také klasický balet a taneční představení pro děti. Festival probíhá od 4. do 24. října, jeho součástí jsou i pracovní setkání tanečníků, workshopy, soutěž choreografií nebo setkání na téma terapie tancem. Už před dvěma lety (v říjnu 2019) tam soubor NDM slavil obrovský divácký úspěch s inscenací All That Jazz, Rock, Blues. Letos balet NDM přehlídku 24. října uzavře Rossiniho kartami.