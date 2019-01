Filmale letos nabídne španělské lahůdky

Nový Jičín – Do Nového Jičína se vrací svátek všech milovníků filmu Filmale 2011. Po loňském německém filmu si letos díky organizátorům můžeme užít od čtvrtka do neděle to nejlepší ze španělsky mluvících zemí. Promítat se bude hned na několika místech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun