Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech sice letos není kvůli koronavirové pandemii, ale soutěžní filmy je možno vidět i v kinech na Novojičínsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Do akce Tady Vary se přihlásila kina v Novém Jičíně a v Kopřivnici, a ta už od pátku 3. července promítají to, co by bylo k vidění v Karlových Varech. V úterý 7. července je to od 17 hodin film Proxima s Evou Green v roli astronautky, a od 20 hodin přiblíží atmosféru předměstí Říma drama Zlovolné historky z předměstí .