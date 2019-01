Kopřivnice – Vizovická bigbeatová kapela snádechem world music Fleret patří mezi stálice české hudební scény. Ne, že by se řadili mezi profesionální sběrače Slavíků či Andělů, jisté ale je, že stoprocentně vyprodávají sály a jejich koncerty jsou zárukou skvělé hudební zábavy. Voderském Klokočůvku vystoupí v pátek.

Jarmila Šuláková a Fleret. | Foto: DENÍK/Archiv VLP

Oderský Klokočůvek čeká v pátek velký hudební svátek. Společně se tam totiž chystají vystoupit vizovičtí Flereti s valašskou královnou matkou a jednou z nejznámějších českých folklorních zpěvaček, Jarmilou Šulákovou. Je se opravdu na co těšit, jejich společné koncertování zvedne už tak kvalitní muziku o sto procent výše. K sílící rockovosti a bigbítovosti Fleretů přidává Šuláková ryzí lidovou písničku a vrací vizovickou kapelu tak nějak zpátky do let, kdy hrávala s Vlastou Redlem. Valašské halekačky Jarmily Šulákové každopádně stojí za slyšení. Až by se o ní dalo říct, že zraje jako víno. Zpívání tuto obdivuhodnou ženu zjevně baví a je to na ní cítit z každého tónu. „Když zazpívá Ach bože bože, jak je nám tu při vínečku dobře nebo Beskyde, Beskyde, jde mi z toho vždy mráz po zádech,“ přiznává například i primáš cimbálové muziky Soláň Lukáš Španihel. Živá legenda lidového zpěvu a královna lidových písniček stále ukazuje, že ve svých 79 letech dokáže svým srdečným a bezprostředním projevem vyzdvihnout nejen lidovky, ale i písně, které jí byly napsány na tělo. Příchozí se tak mohou opět těšit na silné a zpěvné refrény vycházející z valašské melodiky zpívané jak ve spisovné češtině, tak i ve valašském nářečí.

Spolupráce Fleretů s Šulákovou vyvrcholila nedávno další společným CD s názvem Zapřahajte žebřiňák a z něj se s největší pravděpodobností bude rekrutovat i program kopřivnického koncertu. Jde o album plné klasických autorských fleretovských písní a několika úprav písní lidových, na kterých se opět svými originálními texty podílejí dvorní textaři kapely Jan Mrlík a Libor Mysliveček. Těšit se ale můžeme určitě i na staré dobré hity.

Ve hotelu Maria skála v oderském Klokočůvku vystoupí Flereti se Šulákovou tento pátek 27. června od 20 hodin.

(mer)