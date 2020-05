Šestaosmdesátiletý Radomír Golas Frenštátu pod Radhoštěm žije folklórem mnohá desetiletí, nyní vyšla kniha, jejíž název je Frenštátsko v lidových písních a tancích v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, Frenštátsko a valašská kolonizace.

„V té publikaci jsou zápisy sto osmdesáti tanců, dále jsou tam publikované lidové písně a koledy - v tom je také Valašská vánoční pastýřská hra a její podrobný popis. To je hra, ve které se zpívá i mluví,“ říká Radomír Golas.

Zápisy tanců byly doslova během na dlouhou trať. „Sehnal jsem zápisy z Kunčic pod Ondřejníkem, v Rožnově pod Radhoštěm, od Lašské družiny Frenštátské, v Lichnově a na dalších místech… Ty zápisy ale byly jen písemné, bez notového záznamu. Bez melodií. Naštěstí to ve Frenštátě různé soubory normálně provozovaly, a mi se podařilo zapsat notový materiál. Nějakou dobu jsem to měl schované, teď jsme to konečně realizoval,“ pokračuje Radomír Golas.

V publikaci jsou také obrazové přílohy význačných osobností z Frenštátska, které ve své práci nějak psali o Valašsku a její součástí je rovněž slovník nářečí, aby současná i budoucí generace pochopila, o čem je v případě tanců i písní řeč. Autor rovněž stručně popisuje valašskou kolonizaci bývalého hukvaldského panství pod nějž spadal i dnešní Frenštát pod Radhoštěm.

V publikaci vyjde i DVD s Valašskou vánoční pastýřskou hrou a CD Frenštátsko v lidových písních a koledách. „To cédéčko obsahuje necelé tři hodiny nahrávek lidových písniček a koled z Frenštátska,“ poznamenává Radomír Golas s tím, že se jedná o 67 rozhlasových nahrávek ze sbírek místních sběratelů lidových písní a koled. „Věnuji to městu k dispozici. Ještě nejsou hotová DVD, je to na Ochranném svazu autorském. Aby to moc nestálo, vzdal jsem se honoráře jako autor, takže to DVD nemůže být prodejné, ta knížka ale ano,“ dodal Radomír Golas.

Kniha vyšla v nákladu 200 kusů a v kompletním vydání s DVD a CD je neprodejná. Její vydání podpořilo částkou 50 tisíc korun město Frenštát pod Radhoštěm, které ji bude využívat jako dárkový předmět. Tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm Iva Vašendová sděluje, že město publikaci umístí ve frenštátské městské knihovně a nabídne ji také do knihoven v okolních obcích, aby si knihu lidé mohli půjčit a přečíst. „Zájemci o případnou koupi knihy se mohou obracet na autora případně na firmu Arundo Trading s.r.o.,“ uvádí Iva Vašendová.

K TÉMATU

Radomír Golas, bývalý učitel, je muzikant, sběratel lidových písní, tanců a koled, zakladatel několika valašských souborů a dlouholetý organizátor hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik Valašského království. Podílel se na vydání několika CD, dělal náměty na televizní pořady. V roce 2001 obdržel za dlouholetou organizační a tvůrčí práci na poli folklorního dění cenu Sv. Martina, jedno z nejvýznamnějších ocenění města Frenštátu pod Radhoštěm.