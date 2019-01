Nový Jičín – Novojičínská legendární vokální skupina Entuziasté slaví čtyřicetiny. Někdejší projekt studentů novojičínského Gymnázia toto výročí oslaví koncertem v Beskydském divadle už tento týden.

Beskydské divadlo v Novém Jičíně. | Foto: Beskydské divadlo

Mimořádně tvůrčí atmosféra mezi studenty novojičínského gymnázia počátku normalizačních let dala vzniknout kromě aktivit divadelních, recitačních a časopiseckých také několika hudebním seskupením. Vedle bigbeatového Paradoxu a country&westernových Samotářů to byla právě folková skupina Entuziasté, kterou tvořili kamarádi z Junáka Stanislav Žalud, Michal Vacek, Ivan Junášek a Michael Gregor, kteří po příchodu na střední školu v roce 1970 začali nejen pravidelněji zkoušet, ale také rozšiřovat počet zpívajících, především o dívčí hlasy svých přítelkyň a sester. V současnosti slaví 40 let založení kapely a jubileum si připomene koncertem v novojičínském Beskydském divadle.

Repertoár Entuziastů byl zprvu ovlivněn hity tehdejší doby, tvořily ho také vícehlasé úpravy lidových písní, tradiční i umělé spirituály. Po absolvování gymnázia se zakládající členové rozprchli po vysokých školách a působiště Entuziastů se pozvolna přesunulo do Přerova, což následně ovlivnilo personální složení, nástrojové obsazení a stupňující se důraz na vlastní tvorbu. Za léta její činnosti jí prošla pěkná řádka zpěváků a zpěvaček a patřila mezi ně například i nynější popová zpěvačka Leona Machálková.

Konec devadesátých let zastihl skupinu na vrcholu tvůrčích a interpretačních sil, všimla si jí také československá televize. I v novém tisíciletí pokračuje kapela v občasných vystoupení a končit se jen tak nechystá. „Co dál? Chceme pokračovat v hledání moderních doprovodů a občas si před někým zahrát. Dokdy? Dokud nás to bude bavit," říká jednoznačně na stránkách kapely její vedoucí, Slávek Žalud.

V novojičínském Beskydském divadle oslaví kapela Entuziasté své čtyřicátiny v pátek 30. října od 19 hodin. (mer)