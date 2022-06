Ve fotogalerii výše se můžete podívat na snímky fotografa Deníku Vladimíra Pryčka z druhé - večerní - části programu, zakončené písničkářem Jarkem Nohavicou.

Ten zahrál již odpoledne v útrobách Kulturního domu, podobně jako Hradišťan nebo sourozenci Ulrychovi. Kromě něj se v pátek na Letní scéně Amfi představili také legendární AG Flek, Slávek Janoušek, VKV, Eniesa, Justin Lavash i Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Ve fotogalerii níže přinášíme snímky z odpoledního programu:

Program začal již v pátek odpoledne v útrobách Domu kultury, oficiální zahájení se ale odehrálo až v podvečer na Letní scéně Amfi. Letošní ročník Folkového festivalu je sice již desátý, ale ten devátý se uskutečnil před téměř 40 roky.

Zakladatel Folkových kolotočů

Krátce po půl sedmé se na pódiu objevili dva moderátoři, ten mladší, Richard Piskala, ukázal na staršího a pronesl: „Toto je zakladatel Folkových kolotočů Milan Kaplan.“

Ozval se velký potlesk, po kterém Milan Kaplan, jenž stál kdysi u zrodu Folkového kolotoče řekl, že tím, kdo si zaslouží uznání, že se letos po téměř 40 letech folkový kolotoč koná, je Darina Daňková, ředitelka Domu kultury Poklad.

Darina Daňková uvedla, že když se loni po rekonstrukci DK Poklad otevřel, zvažovali, jaký projekt z minulosti by mohli zkusit vrátit. „Padla myšlenka, abychom oživili Folkový kolotoč. Oslovila jsem Jarka Nohavicu, který řekl, že do toho půjde, ale zároveň upozornil, že bychom měli oslovit Milana Kaplana,“ podotkla a popsala jednání s Milanem Kaplanem, který na to v listopadu kývl.

Sobotní a nedělní program

Sobotní program v Domě kultury Poklad začíná v 10 hodin a návštěvníci se mohou těšit například na Jakuba Nohu s Nohabandem, Oldřicha Janotu, kapelu Neřeš, Hanu a Petra Ulrychovy s Javory, Bokomaru, letní scénu obsadí například Žamboši, Beata Bocek, Slniečko nebo Michal Prokop Trio. Ve cvičebním sále se od 10 hodin uskuteční také workshop - textová dílna Slávka Janouška.

Podobně pestrá bude také neděle. Program začíná rovněž v 10 hodin, objeví se někteří sobotní vystupující, k ním přibude například Jaroslav Samson Lenk, Lucie Redlová, Šansonika a další. Na Malé scéně se představí písničkáři z divadel, kupříkladu Vladimír Javorský nebo Jitka Smutná a Rodinná fúze. Pódium letní scény bude patřit například Folk teamu, Robertu Křesťanovi s Druhou trávou triu Janoušek&Samson&Redl a závěr obstará Vlasta Redl s kapelou.