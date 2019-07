Výstava připomíná třicáté výročí sametové revoluce a patnácté výročí vstupu České republiky do Evropské unie, dokumentuje zvelebování míst v uplynulých letech. Frenštát reprezentuje proměna bývalého koupaliště na stávající aquapark.

V první polovině měsíce budou výstavní panely k vidění na náměstí Míru, pak se přesunou do aquaparku, kde budou do konce července.

„Kromě proměny frenštátského koupaliště v moderní akvapark nabízí výstava dalších dvaadvacet zajímavých zlepšení různých míst z Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského kraje a Slovenska,“ uvedla Ludmila Žárská z odboru vnějších vztahů města.

O nejlepší vystavené proměně může veřejnost hlasovat v anketě Proměna roku 2019 až do března příštího roku na webu Má vlast cestami proměn.

Jedenáctý ročník výstavy ukazuje nejlepší zvelebená místa za posledních třicet let. Letos se do výstavy přihlásilo 125 proměn, které jsou rozděleny do šesti kolekcí putujících po Česku.

Aleš Chromečka