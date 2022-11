Při práci na komedii Hoří, má panenko vyšel Tomáš Svoboda z původního filmového scénáře. Provedl jen lehké úpravy a posun do aktuální doby. „Hlavní roli“ zde má hasičský bál a hraje doslova celé Divadlo Jiřího Myrona se svým interiérem z konce 80. let 20. století. Svoboda připsal některé postavy – například konferenciérů Izabely Vydrové a Jiřího Sedláčka nebo Miloše Formana. Účinkující vystupují až na výjimky pod svými vlastními jmény.

VIDEO: Počkáme, co řekne. Kontroverzní Nohavicova virtuálka bourá internet

Tomáš Svoboda zachoval laskavou poetiku formanovského pohledu na lidi: Forman se umí s lidmi zasmát, ale nevysmívá se jim. Na jevišti se mísí stejně jako ve filmu herci s neherci. „Miloš Forman se nebál nudy, trapnosti a toužil po autenticitě – té jsem zůstal věrný. Obsadil jsem nejen členy činohry a souboru muzikálu Národního divadla moravskoslezského, ale taky spoustu neherců a rodinných příslušníků herců, kterým zůstala jejich vlastní jména. Divák by navíc měl mít pocit, že on sám je na plese a že by si mohl i zatančit. Chci zpřítomnit divákovi zážitek z divadla, které bude vtipné, zábavné a veskrze současné,“ rozvedl své pojetí Tomáš Svoboda a pokračoval:

„Zároveň tam bude přítomna jakási metafora moci. Lidé (a to hlavně na plese) se moc snaží být důležití, důstojní, ale narážejí na limity, které jim do cesty kladou jejich povahy a často i míra jejich inteligence. A to by mohlo být zábavné. A pak jsou tam lidé, kteří chtějí být šťastní a chtějí se prostě bavit, a to by mohlo být veselé.“ Ples organizují a snaží se „shora“ řídit hasiči; v jejich prostoru (jakémsi velíně) nade všemi účastníky plesu se hraje, schůzuje, tančí. „Uniformovaní lidé tu mají pocit, že vládnou mladým „civilistům“, i když to tak vlastně vůbec není. Vidím v tom určitou

souvislost s dneškem, kdy vlastně opět vládnou lidé ve věku šedesát plus i lidé v uniformách a mladí lidé na to dost pasivním a rezignovaným způsobem koukají,“ řekl režisér Svoboda. Nechybí velkolepé obrazy plné desítek plesajících účastníků lidové zábavy, tanec i živá dechovka, která ale hraje i spoustu současných hitů. Přímo na scéně se točí pivo (a dají si i diváci!), stojí se tu fronty na záchod.

Vánoce v Ostravě: hvězda, bezbariérové ruské kolo i vratné kelímky. Líbí se vám?

Jasné zadání dostal scénograf Nikola Tempír: hraje celé Divadlo Jiřího Myrona, které se svým interiérem z 80. let 20. století do inscenace skvěle hodí! Atmosféru venkovského hasičského bálu podtrhnou kromě scény také kostýmy Anny Forstové a hudba, kterou měl na starost Jiří Hájek, přičemž dechovku Myroňanka bude přímo na jevišti řídit David Schreiber – playlist překvapí!

Pod svými vlastními jmény hraje (jak uvedeno výše) většina členů činoherního souboru, přizváni byli i herci z muzikálu a neherci včetně rodinných příslušníků účinkujících. Kromě Izabely Vydrové a Jiřího Sedláčka diváci uvidí Jana Fišara v roli předsedy sboru dobrovolných hasičů, jeho členy hrají Petr Panzenberger, Petr Houska, Vladimír Čapka, František Strnad, David Viktora, Tomáš Jirman, Pavel Liška, Libor Olma. Mezi návštěvníky plesu budou Robert Finta, Martin Dědoch, Sára Erlebachová, Lukáš Adam, Aneta Kaluža Klimešová, Petra Kocmanová, Kamila Janovičová, Janka Hoštáková a Jan Drahovzal, Marcel Školout, Miroslav Rataj, Marie Logojdová a další. Roli Miloše Formana svěřil režisér Romanu Harokovi.