Letošní ročník Hranického kulturního léta odstartuje v neděli 12. července návratem domácích November 2nd.

Elektrické kytary se Zámeckou zahradou rozezní znovu o dva dny později, tentokrát se do strun opře kapela Dolls in the Factory.

Znatelně poklidnější ráz se dá očekávat 19. července od vokálního uskupení X-tet, které do Hranic dorazí z Jindřichova Hradce. Základ repertoáru skupiny tvoří černošské spirituály.

Úterý 21. července se představí nejmladší účinkující letošního programu, a sice havířovská popová kapela Světlo.

V neděli 26. července se znatelně přitvrdí, o další a závěrečný koncert se totiž postará Kabát Tribute, který přehraje největší hity skupiny Kabát.

Posledním vystoupením Kulturního léta pak bude představení Divadla Fortissimo. Mim Vlado Kulíšek a hudebník Vlado Martínek odehrají show s názvem Popelnice.

Všechna vystoupení Hranického kulturního léta by měla začínat shodně v 18 hodin. V případě výrazně nepříznivého počasí se koncerty a představení odehrají v přilehlém Zámeckém klubu.

Hranické kulturní léto pořádají tradičně Městská kulturní zařízení, zrekonstruovaná Zámecká zahrada je každoročním dějištěm cyklu koncertů od roku 2015.