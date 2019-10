Hudební učitelé z regionu: Karel do učebnic patří. Bez debat! Co myslíte vy?

/ANKETA/ Noblesní, pracovitý, slušný, velký profesionál, velká osobnost. Nejen jeho kolegové z umělecké scény se v názorech na Karla Gotta shodují. V 50. a 60. letech patřil k nejprogresivnějším zpěvákům přinášejícím do českého prostředí nové trendy (byl mimo jiné jedním z prvních českých zpěváků rokenrolu), v 70. letech se rychle zabydlel v oblasti táhlé kantilény. Nabízí se tedy otázka, kterou jsme položili učitelům napříč okresy Moravskoslezského kraje: Patří mnohonásobný zlatý slavík také do učebnic? A co myslíte vy?

Karel Gott | Foto: Profimedia.cz