Filmaři se chystají na Hukvaldy, budou točit pokračování úspěšné české pohádky

Na hradě Hukvaldy se bude v pondělí natáčet pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase. Snímek bude kombinovat prvky pohádky a fantasy stejně jako první díl. „U pokračování jdeme ještě dále do fantasy. U prvního dílu jsme viděli, že to funguje a že to zaujalo i ty nejmenší,“ upřesnil režisér filmu, Petr Kubík.

Snímek z natáčení pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase. | Foto: se svolením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje