Generální ředitel Mediální skupiny Pohoda a hlavní organizátor tradičního Megakoncertu, Roman Jeřábek mj. uvedl: „Za dobu covidu jsme naplánovali celkem tři Megakoncerty, žádný z nich se ale z důvodu vládních opatření nepodařilo uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli vynaložit naši energii přípravám na rok 2023. Pevně věříme, že zde již konečně dojde k velkolepému návratu k tradici. Naší ambicí je zaplnit halu do posledního místa, jak tomu bylo vždy v minulosti, a potkat se tak v jednu chvíli až s dvanácti tisíci fanoušky našeho nejposlouchanějšího rádia.“

Chuť k organizaci Megakoncertu v příštím roce Radiu Čas dodává především přízeň posluchačů. Jejich počet se za poslední rok rapidně zvýšil, jak uvádí mj. tento článek. Vedení radia si nárůst poslechovosti vysvětluje primárně sérií změn, k nimž v rádiu došlo. Proběhla úprava vizuálu, zapracovalo se na širší komunikaci na sociálních sítích a na základě intenzivní diskuze s posluchači byl výrazně aktualizován playlist.

Chystaný Megakoncert Radia Čas pro všechny bezva lidi má být tím největším všech dob. Seznam vystupujících je tak zatím přísně střeženým tajemstvím. Programový ředitel Radia Čas Martin Rigler k tomu dodává: “Termín zveřejnění headlinerů pečlivě ladíme s managementem kapel. Megakoncert 2023 bude totiž natolik významnou událostí, že zasáhne do plánování koncertů i celých turné špiček české hudební scény, a to si nikdo nedovolí podcenit. Všechny novinky týkající se vystupujících a programu zveřejníme v pravou chvíli v našem on-air vysílání. Fanoušci se mají rozhodně na co těšit!”

Megakoncert pro všechny bezva lidi bude velkolepou oslavou 25. výročí založení moravskoslezského Radia Čas. Proběhne po čtyřleté covid pauze 25. listopadu 2023 v ostravské Ostravar aréně.