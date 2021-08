Kapela Brixtn převzala cenu za klip Inspirace a vyráží na turné kolem Harty

"Natočili jste klip? Chcete s ním vyhrát soutěž? Přihlaste se!" lákali filmaře a muzikanty organizátoři No Stress Music Video Awards NSMVA. Kapela Brixtn z Nové Pláně se svými nominacemi nesměla chybět na slavnostním galavečeru. V kategorii Šok roku se na vítězi porota jednomyslně shodla na videoklipu k písni Inspirace. "Máme obrovskou radost! Na No Stress Music Video Awards jsme získali hned dvě ceny! Shock of the year a Best low-budget za klip k songu Inspirace," radují se novoplánští šoumeni, kteří právě vyráží na turné kolem Slezské Harty.

Dvě ceny No Stress Music Video Awards (NSMVA) si odvezla kapela Brixtn do Nové Pláně. | Foto: No Stress Production / Pavel Šinágl

Na domácí scéně v Nové Pláni zahrají 13.8. v 19 hodin v rámci Kulturního léta. Pak se 14.8. přesunou na Posvícení do Meziny, kde jejich vystoupení začíná v 17 hodin. Turné kolem Harty se uzavře 20.8. v Leskovci nad Moravicí, kde v 19 hodin potěší fanoušky veslování na velké akci Dračí lodě 2021. Do letošního ročníku soutěže No Stress Music Video bylo celkem přihlášeno 111 videoklipů z 19 zemí světa. Odborná porota vybrala z každé kategorie pět finalistů. Co spojuje Brixtn a Novou Pláň na Bruntálsku? Debutové album Cizí byty Přečíst článek › Brixtn spojil síly s v režisérem Alešem Valtrou, Podle vyjádření poroty tato spolupráce příjemně překvapila „svým výtvarným cítěním, důmyslnou střihovou skladbou, citlivou prací se světlem a promyšleným zacházením s detaily a symbolikou.“ Tato píseň byla oceněna také v kategorii nejlepší nízkorozpočtový klip. „První ročník No Stress Music Video Awards naplnil naše očekávání. Ukázal, že na celém světě je spousta talentovaných filmařů, kteří do tvorby videoklipů dávají nezměrnou dávku kreativity a talentu, a kteří si zaslouží pozornost labelů a mainstreamových kapel. Drtivá většina přihlášených videoklipů snesla ta nejpřísnější měřítka a my už se teď těšíme na druhý ročník, který bude vyhlášen v listopadu letošního roku,“ říkají za organizační tým David Laňka a Martin Müller. Zdroj: Youtube