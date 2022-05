„Lidé uvidí pravdivý příběh Kamila Bartoška, který se téměř dvě desetiletí skrývá pod pseudonymem Kazma Kazmitch. Půjde o osobní zpověď člověka, který nepřestává ohromovat svět svými neuvěřitelnými kousky, jež zvoní na samotnou hranu lidské fantazie,“ avizovalo se v pozvánce a nutno dodat, že nikterak nadsazeně.

O tom, jak Kazma žije svůj život bez ohledu na mínění veřejnosti, už vědí i v Ostravě. A že nevíte, kdo Kazma, internetový producent, influencer a moderátor, který působí jako moderátor pořadu One Man Show, je?

Mistrovství světa v hokeji

Během mistrovství světa v hokeji, které se v roce 2016 konalo v Rusku, se Kazma Kazmitch se svým štábem vydal přímo na stadion nelegální cestou. Celou akci započal schováním se se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Pár dní tak strávili v kamionu, který automobil převážel do Ruska.

V noci, když byl stadion prázdný, vylezli oba z auta a ukryli se pod plošinou, na které byl vůz vystaven. Během zápasu pak svůj úkryt opustili a chovali se jako ostatní diváci. Kazma se ale navíc převlékl do kostýmu tamějšího maskota – Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde úplně jinde. Zpozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit.

Během cesty se podařilo kameramanovi natočit velmi důležitou část ruské šatny, která jim umožnila později pracovat na dalším projektu, zvaném Dacjukova brusle.

Poté se místo pravého Lajky dostal i na led, přičemž nikdo nevěděl, že je na ledě někdo, kdo tam nemá co dělat. A když byl ceremoniál u konce, odešel normálně ze stadionu se svojí taškou a vzkazem pro všechny diváky: „Když vám lidi říkají, že je to šílený, jděte do toho, protože když vám budou říkat, že je to dobrý, tak už to dělá někdo jinej.“

Pořad Prostřeno

Jedním z projektů Kamila Bartoška (jaro 2017) bylo zrežírování fiktivně psychicky nemocného soutěžícího z televizního pořadu Prostřeno vysílaného na televizi Prima. Tajně najal amatérského herce Karla Ondrku, aby ztvárnil výstřední osobu s tříměsíční erekcí, chovající v bytě slepici, spící v rakvi a se zálibou ve starých ženách a sadomasochismu.

Herec Ondrka měl během natáčení pořadu televize Prima v uchu ukryté sluchátko, prostřednictvím kterého ho Kazma řídil, o čemž štáb televize Prima nevěděl. Jídlo, které zdánlivě vařila postava herce Karla Ondrky, bylo v elektrické troubě se zadními dvířky vyměňováno za jídlo uvařené špičkovými profesionálními kuchaři v restauraci v přízemí domu. Toto jídlo z restaurace se do bytu dopravovalo po kladce, která byla v okně.

Šlo o „reality show na druhou“, výroba štábu, který natáčel reality show pro Primu, byla manipulována a řízena štábem Kazmy, který režíroval a dramaturgicky tvořil ústřední postavu show Primy. Tento projekt byl nejúspěšnějším a nejsledovanějším českým videem. K 12. září 2018 mělo video na Streamu přes 4,2 milionu zhlédnutí - VÍCE ZDE.

Marešovo ferrari

V květnu 2018 se Leoš Mareš vsadil, že pokud ho někdo uvidí jet v jiném autě než v trabantu, dá mu svoje ferrari. Toho se rozhodl využít Kazma; naplánoval falešnou nehodu, při které musel Leoš Mareš, jedoucí v 6 hodin ráno do práce, zastavit a popojet s jiným autem. Kazma ho samozřejmě natočil a požadoval pak po něm slíbené ferrari, aby je mohl dát na dobročinné účely.

Několikrát se s Marešem i setkal, aby se dohodli na předání, Mareš to ale odmítl. Místo toho mu nabídl 1 milion korun na dobročinné účely, to ale odmítl zase Kazma a na sociální sítě začal přidávat příspěvky typu: „Čekáme na klíče Leoši!“, fotky s ferrari atd. Statisíce Marešových fanoušků začaly psát Kazmovi nenávistné komentáře - VÍCE ZDE.

