Diváci uvidí on-line přibližně 50 snímků, které tvoří mozaiku toho, co bylo součástí letos plánovaného programu.

Podle organizátorů to bude to i určitý „předkrm“ před 23. ročníkem festivalu, který diváky teprve čeká. Ke zhlédnutí tedy bude vždy jeden film z retrospektiv Miloše Forma (Konkurs) a Andrzeje Żuławského (Opętanie), tři filmy Jána Kadára a Elmara Klose (Tam na konečné, Obžalovaný, Touha zvaná Anada) a varšavské filmové školy.

Co naopak diváci neuvidí, jsou původně avizované české filmy Šarlatán a Nabarvené ptáče. „Jednak je to z licenčních důvodů, ale hlavně jsme nechtěli uvádět filmy bez přítomnosti tvůrců, bez toho, aby si diváci mohli pro promítání s herci o filmu osobně naživo popovídat. O tom, koneckonců tento festival je. Věřím, že příští rok se to povede,“ řekl programový ředitel české části přehlídky Martin Novosad. Dodal, že je každopádně rád za to, že se podařilo zajistit on-line verzi přehlídky.

Týdenní maraton filmů přenášených ze dvou sálů - z Divadla Adama Mickiewicze v Těšíně a kina Central v Českém Těšíně - začíná v pondělí 23. listopadu a potrvá do neděle.

„Filmy budeme promítat hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Kalendář filmových projekcí a veškeré další informace k přehlídce jsou k nahlédnutí na www.kinonahranici.cz. Přestože letos do Těšína nedorazí hosté osobně, nechtějí na Kině na hranici chybět. Naši programoví ředitelé a moderátoři pro vás tyto filmaře vyzpovídali a rozhovory s nimi budete moct zhlédnout po skončení filmových projekcí. Filmy, po nichž bude následovat rozhovor, jsou označeny písmenem „G“. Rozhovory jsou opatřeny polskými a českými titulky,“ prozradil Szymon Brandys, mluvčí přehlídky.

Akreditace na promítání se dají pořídit jako celek za 239 korun, balíček 10 filmů přijde na 149 korun, jednotlivá vstupenka stojí 30 korun.