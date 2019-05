Zatímco předchozí představení se zaměřila na rytmus a melodii, tentokrát měli diváci možnost dozvědět se hravou formou, co je základem každého hudebního nástroje, jaký je původ jednotlivých nástrojových skupin, ale také třeba, že každý nástroj má svou barvu zvuk a že různé nástroje plní v hudbě odlišnou úlohu. Nakonec si všichni přítomní jako vždy společně s oběma protagonisty Martinem Galiou a Marianem Friedlem alias Antonínem Kašpárkem zahráli a zazpívali.

„Začátek byl pro mnohé návštěvníky šokující, když Martin Galia v roli slavného performera oznámil konec své hudební kariéry a hned po první písni se loučil s publikem. Chvíli to vypadalo, že představení opravdu končí a diváci tentokrát zůstanou bez hudby i bez pohádky. Za vše mohl pan Kašpárek který po tom, co před časem panem Galiou v Království hudby našel ztracený rytmus odjel do světa, kde udělal velkou hudební kariéru. Zhrzený pan Galia tento fakt neunesl a rozhodl se, že radši než hudebníkem, bude kuchařem a odešel z pódia. Naštěstí, jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. Vzápětí se totiž pan Kašpárek objevil ve dveřích - přispěchal z Ameriky, aby stihl další show Martina Galii,“ pospala průběh představení Zuzana Kalinová z Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Pan Kašpárek pak panu Galiovi poradil jak vylepšit šou zapojením dalších hudebních nástrojů a dodat tak písním nové barvy. Oba se proto přenesli do kouzelného Království hudby, kde na ně čekala spousta hudebních nástrojů, na které si zahráli a o kterých povyprávěli a zazpívali. „A tak, než měly děti možnost jednotlivé hudební nástroje podle zvuku poznávat, dozvěděly se třeba, že takové stéblo rákosu či pampelišky, bylo vlastně předchůdcem dechových nástrojů. Nebo, že hudebním nástrojem může být i obyčejná prádelní šňůra či dva kameny, neboť, jak oba protagonisté několikrát připomněli: kde je chvění, tam je znění a co zní, se může stát i hudebním nástrojem,“ doplnila Zuzana Kalinová s tím, že všichni si koncert užili.

Pásmo nedělních pohádek už třetím rokem připravuje Městské kulturní středisko ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Další představení bude v neděli, kdy přijede pražské divadlo LokVar zahrát pohádku s názvem Tatínek není k zahození. „Pohádku uvádíme přímo na Den otců a diváci uvidí celkem tři pohádky podle stejnojmenné knížky Arnošta Goldflama,“ dodala Zuzana Kalinová.