Ředitel a dramaturg festivalu Jiří Cachnín uvedl, že letos, kdy uplyne třicet let od listopadových událostí a kdy se ve veřejném prostoru na téma svoboda často diskutuje, zvolili takový výběr divadel, která se svými produkcemi tohoto fenoménu dotýkají.

„Divadlo se vždy vyjadřovalo k postavení jedince ve společnosti a k míře osobní svobody, kterou to s sebou přináší. Někdy s patosem nebo větším sepětím s konkrétními událostmi, jindy s větším nadhledem. Kopřiva nabídne program, který obě tyto roviny naplňuje,“ dodal Jiří Cachnín.

Festival zahájí v pátek 26. dubna v 13.30 hodin Studio delľarte České Budějovice. Jeho představení O zvědavém slůněti je určeno především dětem. V programu pokračuje Nové divadlo Nitra s představením Anna Franková. Polský host Mateusz Nowak předvede unikátní divadlo jednoho herce ve hře Žertwa/Oběť a první večer uzavřou Svobodné improvizace trojice Sýkorová – Teller – Sýkora.

Sobotní dění 27. dubna odstartuje v 10.30 hodin opět představení pro děti. Tentokrát to bude Divadlo Drak Hradec Králové s produkcí A do třetice všeho… K dalšímu představení se návštěvníci festivalu přesunou poprvé do kulturního domu, kde Divadlo Feste Brno vystoupí s inscenací Display of the Shame.

Následuje další divadlo jednoho herce, tentokrát ukrajinské herečky Eleny Dudych Margarita a Abulfaz aneb o Romeovi a Julii, za sarkastickou komedií Arnošta Goldflama Doma u Hitlerů v provedení HaDivadla Brno se návštěvníci festivalu opět přesunou do kulturního domu. Závěr festivalu v katolickém domě bude patřit inscenaci na pomezí stand-up comedy a divadla Pavola Seriše a Filipa Tellera Čecháčci a Čoboláčci.

Kopřiva je jedním z nejstarších divadelních festivalů v České republice. Za dobu své existence si vybudovala významnou pozici v divadelním světě a je zdrojem inspirace pro dramaturgy kulturních zařízení Moravskoslezského kraje.