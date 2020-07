Stalo se tak v den, kdy se navíc o kultuře v Moravskoslezském kraji jednalo v rámci tiskové konference s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, hejtmanem kraje Ivo Vondrákem a primátorem města Ostravy Tomášem Macurou.

Lidé si okamžitě začali na sociálních sítích stěžovat už v průběhu on-line přenosu z tiskové konference, kterou ve 14 hodin pořádala Krajská hygienická stanice. Ta již dopoledne vydala prohlášení o nových omezeních, a to s okamžitou platností.

Rozhodnutí moravskoslezských hygieniků zaskočilo především organizátory festivalů a dalších akcí v Moravskoslezském kraji. Například v pátek 24. července měly v Ostravě začít Letní shakespearovské slavnosti. Zda, případně v jaké podobě budou, není zatím jasné.

„Jsme z toho v šoku. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nikde ani náznaky toho, že by se chystala taková omezení. Naopak to vypadalo, že se situace stabilizuje. Byli jsme obezřetní. A pak tohle,“ uvedl Andrej Harmečko, jeden z ředitelů festivalu s tím, že pořadatelé nyní analyzují situaci.

„Ve hře je to, že bychom neodpískali kompletně celý festival, ale zrušili bychom jen bloky představení. Ta zpráva o opatřeních je ale příliš čerstvá na to, abychom mohli jasně říct, co bude dále,“ doplnil Harmečko, podle kterého je v pořádku zavedení roušek. „Tohle by nám nevadilo. Návštěvníci by s tím problém neměli, my samozřejmě také ne. To další ale problém je,“ řekl Harmečko.

Jedním z největších zásahů do ostravské i krajské kultury je zrušení náhrady za festival Colours of Ostrava. NeFestival, který měl trvat až do soboty, musel být přerušen v jeho polovině. Vedení festivalu zvažuje podání žaloby na stát, přičemž kulturní organizátoři v kraji zvažují v tomto žalobu hromadnou.

Jakousi „vraždu kultury v přímém přenosu“, jak se k situaci vyjádřil manažer kapely N.O.H.A., která měla vystoupit na NeFestivalu, potvrdil i mluvčí Colours of Ostrava Jiří Sedlák. „Toto opatření uškodilo nejen nám, ale všem ostatním pořadatelům, kteří také nemohou nic plánovat. Zásadně s ním nesouhlasíme, avšak musím jej respektovat a nic s ním neuděláme. Držitelé vstupenek od nás dostanou e-mail,“ řekl Sedlák.

„Manažer skupiny N.O.H.A., jejíž někteří členové letěli do Ostravy ve čtyři ráno, aby zahráli, označil tuto situaci jako vraždu kultury v přímém přenosu. To je stanovisko i za nás. Kultura je bohužel vždy na posledním místě,“ doplnil Sedlák a zmínil, že během následujících hodin budou pořadatelé Colours of Ostrava situaci dále analyzovat.

Také pořadatelé koncertů v rámci ostravského festivalu Beats for Love museli speciální koncerty organizované pro 1000 lidí nyní zrušit. Všem, kteří měli zakoupené vstupenky, tak budou peníze vráceny v plné výši.

Protože nová nařízení přišla z hodiny na hodinu, sami organizátoři akcí zatím nevědí, jak se se situací popasují. Kultura v Moravskoslezském kraji, která tak ve velkém posilovala nejen jeho jméno, ale v případě velkých festivalů i jeho ekonomiku, tak opět může začít budovat věci od píky, protože následky jsou jisté už teď.