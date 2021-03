Epidemiologická situace v Česku stále neumožňuje pořádat hromadné akce, tedy ani kulturní koncerty, kapela Kryštof se však s tímto rozhodla vypořádat po svém. Populární ostravsko-havířovské uskupení v čele s Richardem Krajčem pro tisíce svých fanoušků zahraje v sobotu od 18 hodin v Domě kultury města Ostravy.

Přímo v sále však žádný z příznivců nebude. Vše proběhne prostřednictvím on-line přenosu. „Mrzí nás, že tady nemůže být aspoň pár diváků, klidně ob sedadlo a s nějakým testem. Ale jak se zdá, zatím tomu ti, kteří o tom rozhodují, nejsou nakloněni, tak se nedá nic dělat. Proto věříme, že potěšíme fanoušky alespoň doma,“ líčí v rozhovoru pro Deník Richard Krajčo.

Se svými parťáky Jakubem Dominikem, Evženem Hofmannem, Nikosem Petrosem Kulurisem, Nikolajem Atanasovem Arichtevem, Nikolaosem Grigoriadisem a Ondřejem Kyjonkou se během lockdownu viděl spíše výjimečně. „Měli jsme sice pár společných streamů, ale to bylo třeba v hotelovém pokoji, kde jste hráli vyloženě akusticky. Tak trochu na pankáče,“ směje se Krajčo.

Teď ale půjde v rámci možností o plnohodnotný koncert. Se světly, zvukem a vším, co k tomu patří. „Budeme se snažit přinést i atmosféru, tak uvidíme, jak se to povede,“ říká.

Přijede fanoušek Lucky

Chybět by neměl ani Lucky, nigerijský fanoušek žijící v České republice, který nedávno veřejnost i samotnou kapelu zaujal na sociálních sítích zpěvem písně Cesta v češtině. „Přišlo nám to hrozně roztomilé, protože to není Nigerijec, který by se tu narodil a uměl perfektně česky. Přesto se odhodlal s tím naším složitým jazykem poprat, takže nás to inspirovalo a pozvali jsme ho,“ vysvětluje Richard Krajčo. „Žije v Brně, takže uvidíme, zda jej mezi okresy pustí. Ale dali jsme mu papír, že jede do práce, tak snad ano,“ dodává s úsměvem lídr skupiny.

Sám přiznává, že ho Lucky potěšil. „Víte, my jsme toho v muzice zažili za ty roky moc, od malých koncertů až po ty na fotbalovém stadionu. A také jsme zpívali už s kdekým. Když ale dostanete takový impulz, tedy objevení jeho videa na internetu, tak vám to udělá radost. Je to nová výzva a něco, co jste nezažili. Moc se na to těšíme,“ podotýká Richard Krajčo s tím, že během streamu dojde i na rozhovor s Luckym, jak se do Česka dostal a co jej zrovna ke Kryštofům přivedlo.

Už běžííííí už běžíííííí

tou cestou tím směrem …

tak v sobotu s námi ?

A já běžím do vlaku a do Ostravy za klukama ? přeji hezké úterý https://t.co/fwzG5Ye82j pic.twitter.com/ezATQm83Rs — KRYŠTOF (@skupinakrystof) March 9, 2021

„Jen doufám, že důvodem je, že nás má rád. Radši se ho zeptám předem,“ vtipkuje Krajčo. „Ale on už zmiňoval, že jeho přítelkyně nás má ráda a takhle se dostal i k nám, tak snad to tak bude,“ dodává frontman Kryštofů.

Program jako před fotbalem

Nepůjde však o jedinou zvláštnost. Známý fanoušek Baníku Ostrava si našel ve fotbale inspiraci pro program před zahájením koncertu. „Opět chceme nabídnout bonus. Tentokrát to bude taková půlhodinová srandička, aby se fanoušci dobře naladili. A jelikož každému pořádnému fotbalovému zápasu předchází program, i my nabídneme Studio Ligy mistrů,“ přibližuje Krajčo.

„Přijede Libor Bouček, který ho celé uvede, probere s námi celou naši historii, jak náš klub vznikal, jaké jsme měli na začátku členy, kdy jsme jsme nabírali skvělou šlapající obranu, a co kluci říkají na svého výborného hrotového útočníka. Podíváme se i do šatny. A dokonce máme pozvány fotbalové odborníky, kteří s elektronickou tužkou budou rozebírat naše výkony. Jak říkám, bude to taková srandička na úvod,“ láká diváky Richard Krajčo.

Jako malý halový koncert

Zpěváka těší i zájem, který zatím mezi fanoušky koncert vyvolal. „Řekněme, že se vyrovná malému halovému koncertu,“ popisuje Krajčo. „Je to příjemné, protože jsme nevěděli, co od toho čekat. Věřím, že to bude originální zážitek a příjemně strávený čas pro nás i fanoušky. Prostě zase něco jiného, než obvykle,“ doufá.

Zároveň to vnímá jako pozvánku na letní akce. „Věřím, že v nějakém režimu budou, protože když ne, bylo by to pro kulturu obecně vraždící,“ myslí si Krajčo, podle něhož je i zásluhou velkého testování a proočkovanosti obyvatel na čase se s covidem naučit žít, nikoli před ním jen utíkat.

„Myslím, že společnost toho obětovala už dost. Dětem vzala rok školy, kroužky, sport, nakladla velké nároky na menší podnikatele, takže je třeba dát lidem naději a ukázat, že s určitými pravidly je možné existovat,“ uzavírá Richard Krajčo.

Vstupenky na sobotní on-line zážitek lze za 790 korun zakoupit na webu stream.krystof.net, přičemž po jejím zakoupení získáte link a přístupový kód pro jedno zařízení. Další podrobnosti najdete na live.krystof.net.