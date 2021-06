Program z neuskutečněného loňského ročníku zůstává takřka nezměněn, a tak se návštěvníci mohou těšit mimo jiné na Vypsanou fixu, Janka Ledeckého, Vltavu či Pavla Dobeše. Novinkou v line-upu je rapové alter ego hudebníka Jiřího Buriana – Kapitán Demo. Kromě koncertů nebudou chybět ani divadelní představení pro děti, workshopy, soutěže a další doprovodný program.

„Díky zlepšující se epidemiologické situaci a rozvolňování pravidel pro pořádání kulturních akcí věříme, že Ladná Čeladná bude moci letos proběhnout. Naším cílem je připravit festival tak, ať si ho návštěvníci mohou vychutnat, a to za dodržení všech aktuálně platných opatření,“ uvedl ředitel festivalu Jindřich Vaněk.

Online předprodej začne 14. června a pořadatelé apelují na včasný nákup vstupenek. „Rádi bychom návštěvníky požádali, aby využili možnost online zakoupení lístků v předprodeji a pokud možno omezili nákup přímo na místě. Tím se výrazně urychlí odbavení příchozích u vstupní brány. A samozřejmě lidé neušetří pouze čas, ale také peníze, protože ceny v předprodeji jsou zvýhodněné,“ upozornil Jindřich Vaněk. Vstupenky, které si lidé koupili na loňský ročník, zůstávají v platnosti.

Veškeré důležité informace a pokyny budou pořadatelé průběžně zveřejňovat na webových stránkách a Facebooku festivalu tak, aby návštěvníci věděli, co bude nutné doložit pro hladký vstup do areálu. V případě opakování loňského scénáře, kdy by se festival nemohl uskutečnit kvůli epidemiologickým restrikcím, organizátoři garantují automatické vrácení vstupného. „Pevně věříme, že tato situace nenastane, ale jsme připraveni i na tuto variantu,“ ubezpečil Jindřich Vaněk.

V příznivý vývoj věří rovněž starosta obce Čeladná, za jejíž podpory se akce koná. „Po loňské vynucené odmlce se těšíme na všechny návštěvníky. Jsme živí tvorové a deficit společného setkávání nás pomalu, ale jistě vháněl do ordinací a náruče psychiatrů. Festivalové veselí v centru obce jistě bude jedním ze signálů, že život nejen u nás na Čeladné se probouzí a vrací do normálu. Jediným vroucným přáním bude, když si na konto připíšeme další povedený ročník,“ řekl Pavol Lukša.