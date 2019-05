Nejznámější a zároveň neoblíbenější český komiksový časopis Čtyřlístek za padesát let své existence zpříjemnil dětství několika generacím. Jen málo vyvolených se ale může pyšnit tím, že ve Čtyřlístku mohla publikovat.

Jedním z nich je právě Roman Bílek alias BeeSee. Komiksový scénárista se na stránky legendárního časopisu dostal se seriálem Meloun & Sirka, na kterém výtvarně spolupracuje s Pavlem Talašem alias Patou z Nového Jičína.

Rozhovor nejde začít jinou otázkou: Co přejete Čtyřlístku k 50. narozeninám?

Pracuji v ostravském Divadle loutek a tam hrajeme hru s názvem Čtyřlístek zasahuje. Ta končí přípitkem a slovy: ‚Na Čtyřlístek, ať nikdy neskončí!‘ Myslím, že nic lepšího přát časopisu nejde. Vyrostlo na něm několik generací dětí. To je něco úžasného a mimořádného, co si zaslouží uznání a respekt! Za sebe bych ještě dodal, že Čtyřlístku přeji, ať nekolísá s kvalitou, jak u příběhů, tak i po grafické stránce!

Jak jste se dali dohromady s Pavlem Talašem?

Pavel je sice původem z „New Jersey“ (směje se), ale už strašně dlouho bydlí v obci Měňanec u Berouna. Znám ho z jednoho internetového fóra, na kterém se svého času scházela zapálená skupina komiksových fandů. To bylo ještě v časech, kdy u nás komiksy moc vycházely. Zajímavé je, že z několika členů fóra se časem stali překladatelé, letteleři, přednášející, youtubeři, prodejci a jinak angažovaní komiksoví nadšenci. V té době jsme s kolegou Toem začali vydávat komiksový fanzin BubbleGun a Pavel nám přispěl do prvního čísla. Začali jsme si psát a následně spolu zkoušet a tvořit. Pikantní na tom je, že osobně jsme se setkali až o mnoho měsíců později. Dodnes je naše komunikace ohledně tvorby vesměs elektronická, naživo se vídáme spíše sporadicky. Vrcholem horečnatého řešení nějakého tvůrčího procesu jsou telefonáty. (směje se)

Společně jste autory kreslených postav Meloun & Sirka, které dostaly prostor právě ve Čtyřlístku. Jak k tomu došlo?

Čtyřlístek tenkrát oslovil Pavla, zda by pro něj nechtěl dělat seriál, a on mě ze staré známosti do projektu přizval. Nabídli jsme nový seriál ze světa O sněhu, který jsme tvořili, nebo „novinku“ Melouna a Sirku. S tím opět přišel Pavel, že když byl ještě malý, kreslil si komiks s postavičkami ve skafandrech, které se jmenovaly Meloun a Sirka, což byl jeho první pokus o komiksovou tvorbu. Jeden byl vytáhlý a hubený, druhý trochu tlouštík. Pointou bylo, že oba výtečníci budou cestovat po různých planetách a řešit tam problémy ve stylu, který jim je vlastní. Původně jsme zamýšleli, že by cestovali i do naší historie, ale ve Čtyřlístku oponovali, že podobný seriál už mají, takže by to nebylo úplně ono. Tím se okruh možných témat trochu zúžil, ale doufám, že jsme si s tím poradili dobře.

Můžete Melouna a Sirku čtenářům ještě více představit?

Jsou to dva kluci ve skafandrech, kteří mají dobrodružnou povahu a nebojí se výzev. Jsou jako každý z nás, když sní, je vlastně možné cokoli. Původně to měli být „časonauti“, ale i když se v seriálu nějaké skoky časem objeví, jsou to vlastně spíše vesmírní dobrodruzi. Seznámili se s profesorem Zdrávasem, který je poněkud potrhlý vynálezce. Ten je úkoluje nejrůznějšími požadavky, z nichž následně vznikají zápletky příběhů. Každý díl je samostatně fungující epizoda, takže hoši musí jednat rychle a hlavně s humorem.

Co pro komiksového scénáristu znamená, když ho osloví Čtyřlístek?

Určitě nemůžu hovořit za všechny, ale mě osobně to moc potěšilo! Jako mladý jsem ‚na něm frčel‘ a na ty staré příběhy nedám dopustit. Rozhodně mě svým způsobem ovlivnily a ukázaly mi cestu do komiksového světa. Takže jsem naše angažmá bral tak, že přišel čas ‚splatit‘ to, co jsem si v mládí vybral. Ať se na Čtyřlístek díváte jakkoliv, rozhodně je to stálice, která u nás nemá obdoby!

Takže Čtyřlístek v mládí zformoval váš vztah ke komiksu?

Určitě. V té době byl u nás po komiksech hlad, ale nějak nebyla snaha jej zasytit. Myslím, že právě Čtyřlístek a Rychlé šípy byly prvními komiksy, které mě zaujaly. V rychlém sledu se přidaly třeba komiksy na zadní straně časopisu ABC, především pak letní a zimní speciály, kde se příběhy z posledních stran objevovaly uceleně. Ty byly neskutečné a četl jsem je pořád dokola. Pak jsem poznal pár věcí od Káji Saudka, což byl v té době nejvyšší ‚level‘ komiksového umu. Musím ještě zmínit časopis Kometa, kde také vycházely seriály na pokračovaní.