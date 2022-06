Letošní kulatiny hodlají organizátoři festivalu společně s návštěvníky oslavit ve velkém stylu.

„Program je rozvržený do čtyř dnů, z nichž ten první bude patřit místní scéně: oslavám výročí od prvního koncertu kapely Ciment, která před pětatřiceti lety vystoupila právě na Valašském špalíčku a jejich zvláštnímu hostu, rockové partě Kanon,“ řekl k úvodu festivalu Ondřej Smolka z pořádajícího meziříčského Kázetka.

Druhým především českým festivalovým dnem bude čtvrtek. V areálu zámku se představí ASPM Jana Spáleného, Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl & Něžná noc, kapely Znouzectnost i TimToo, či Petr Skala & Golda.

„Jedinou zahraniční složkou bude americký zpěvák Jesse Ballard. Zároveň bude za přítomnosti Markéty Irglové zahájena výstava grafických plakátů Swell Season On Tour v přízemní galerii zámku Žerotínů,“ dodal Smolka.

Britská legenda Atomic Rooster

Následující festivalové dny se ponesou v duchu rocku šedesátých a sedmdesátých let, blues a alternativní scény.

Ani letos však nepřijede dlouho avizovaný Eric Bell z kapely Thin Lizzy, který se pro nemoc v kapele z festivalu omluvil. Dramaturgové však obratně domluvili návštěvu britské rockové legendy Atomic Rooster.

„Ta na samém počátku 70. let produkovala hutný, v textech mnohdy i ponurý, ale v každém případě syrový psychedelický hard rock v takovém nasazení, že se její jméno začalo v tisku objevovat vedle tehdy již zářících jmen jako Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin či Uriah Heep,“ připomněl Smolka s tím, že „Atomoví kohouti“ vystoupí v plnohodnotném koncertu v pátečním programu.

Ve stejný den přijedou s plnohodnotnými koncerty také další známá jména – Richard Müller s kapelou a Iva Bittová & Dunaj ve speciálním projektu Reloaded. Festivalové sety nabídnou polské seskupení Ornery Broad zpěvaček Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska a Paula Wolski, kapela Krásné nové stroje a pětatřicet let od prvního koncertu na špalíčku si připomene kapela Mňága a Žďorp.

Jan Akkerman: Návrat na místo činu

Legenda vedle legendy. Tak by se dal shrnout program závěrečného dne Valašského špalíčku. První má jméno Jan Akkerman, jeden z nejvýznamnějších rockových kytaristů kontinentální Evropy.

V loňském roce Valašský špalíček završil a letos přijede s obnovenou kapelou My Brainbox. V letech 1969 až 1976 působil v nizozemské art rockové skupině Focus. Spolu se zpěvákem Thijsem van Leerem je autorem hitové písně Hocus Pocus.

V sobotu dále vystoupí Pavol Hammel se speciálním programem připraveným pro Valašský špalíček a také ve vzpomínkovém programu k 50 letům od vydání alba Zelená pošta.

Chybět nebude výběr z polské hudební scény, konkrétně kapely Zdrowa Woda, Dark Leaves, Eliza Sicińska & Kacper Chmura Duo a Paula Wolski. Dalšími zahraničními hosty budou Simone Reifegerste v triu či Turtev Brothers s hostem Bohoušem B. B. Budinou.

Českou hudební scénu v tento den zastoupí Oldřich Janota, Jakub Noha, Four In Blue a Richter & syn s hostem Štěpánem Pečírkou.

Vedle hudby i besedy a výstavy

Kromě bohatého hudebního programu se může jubilující 40. Valašský špalíček pyšnit také řadou dalších programů. Třeba tradiční Wallachian Not-psychedelic Breakfast Václava Seyferta tentokrát na téma Dark Side Of The Moon X-krát jinak a 15 let oscarového snímku Once s besedou Markéty Irglové.

V areálu budou ke shlédnutí také výstavy Popmuseum uvádí: Nahraj. Zabal. Vydej. Sám!, Czech Nature Photo, Vladimír Kudlík, Josef Divín a Renata Machýčková.

Vstupenky jsou stále v předprodeji

V předprodeji jsou stále vstupenky za 990 Kč, platné na všechny čtyři festivalové dny a také vstupenky na jednotlivé dny. Více informací o jednotlivých umělcích a také online prodej naleznete na stránkách festivalu www.kzvalmez.cz.