Kdy: 30. července v 20.00

Kde: dvorana Kampusu Palace, Smetanovo náměstí, Ostrava

Za kolik: zdarma

Falešně obviněný pařížský kasař Henri „Motýlek“ Charriera (Charlie Hunnam) je odsouzený na doživotí. Trest si odpykává v nechvalně známé trestanecké kolonii na Ďábelském ostrově u Francouzské Guayany. Motýlek je ale odhodlaný dostat se na svobodu, a tak nečekaně spojuje síly se spoluvězněm a usvědčeným padělatelem Louisem Degou (Rami Malek)

I dva jsou rodina



Kdy: 30. července v 21.30

Kde: Dolní oblast Vítkovic, Ostrava

Za kolik: 130 Kč



Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře, když ho jednoho dne navštíví víkendový flirt Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že s ním má dítě. Předá mu holčičku a uteče. Francouzská komedie chytne za srdce.

Kdo chce zabít Jessii?



Kdy: 31. července v 21.00

Kde: amfiteátr za Domem kultury Poklad v Porubě, Ostrava

Za kolik: 60 Kč



Česká filmová komedie Václava Vorlíčka z roku 1966. Děj doprovázejí ilustrace Káji Saudka a komiksové postavy ve filmu i v reálném světě komunikují pomocí bublin s nápisy.

Gravitace



Kdy: 31. července v 21.00

Kde: farní zahrada Heřmanice, Slezská Ostrava

Za kolik: zdarma



Doktorka Ryan Stone (Sandra Bullock) vyráží na první vesmírnou misi. Veterána Matta Kowalskyho (George Clooney) naopak čeká poslední let před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého.

Zdroj: Deník / Radek Luksza

Uteč



Kdy: 1. srpna v 20.30

Kde: Letní kino Na terase na pravé straně Domu kultury, Nádražní, Ostrava

Za kolik: 80 Kč



Americký horor z roku 2017. Zdánlivě milý příběh rasově smíšeném páru se překvapivě rychle změní v zoufalý boj o život.

Staříci



Kdy: 1. srpna v 21.00

Kde: Cooltour, Černá louka, Ostrava

Za kolik: 50 Kč



Válečný veterán, bývalý politický vězeň a emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer) je připoutaný na invalidní vozík a odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života.

LETNÍ KINA NA KARVINSKU

Jumanji: Další level



Kdy: 30. července a 1. srpna v 21.00

Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát

Za kolik: 80 Kč



Pokračování dobrodružné série vás zavede nejen do džungle, ale i rozpálené pouště nebo zasněžených hor plných nových nebezpečných nástrah. Akční film zaujme nejen děti.

Poslední aristokratka



Kdy: 31. července v 21.00

Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát

Za kolik: 80 Kč



V nové komedii Jiřího Vejdělka zdědí rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) šlechtické sídlo v Čechách. Zámek se však postupně rozpadá a Frank si společně se svou temperamentní ženou (Taťána Vilhelmová) láme hlavu, co s tím. Prodat nebo zachránit?

1917



Kdy: 2. srpna v 21.00

Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát

Za kolik: 80 Kč



Strhující válečné drama z období První světové války. Dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) musí včas doručit zprávu, jinak mnoho dalších zemře. A tak začíná závod s časem. Film získal tři Oskary.

Scoob!



Kdy: 6. srpna a 8. srpna v 21.00

Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát

Za kolik: 120 Kč



Po stovkách vyřešených případů musí teď Scooby a jeho parta přijít na kloub největší záhadě všech dob. Zločin nikdy nespí a svět má brzy zakusit zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Pro děti a mládež.

Případ mrtvého nebožtíka



Kdy: 7. srpna v 21.00

Kde: Letní kino, Park B. Němcové, Karviná-Fryštát

Za kolik: 80 Kč



Bláznivá česká parodie, která nenechá na kriminalistech a policistech ani nit suchou. V hlavních rolích se představí David Novotný jako major Prubner a Hana Vegerová jako kolegyně Skálová. Jejich úkol je jasný – vyšetřit vraždu Starablažkové.

LETNÍ KINA NA NOVOJIČÍNSKU

Bourák



Kdy: 7.8.2020 ve 21.00

Kde: Štramberk, Amfiteátr pod starou věží

Za kolik: 60 Kč



Česká komedie, která se odehrává v imaginárním městě na severu Čech po revoluci. Ivan Trojan se představí v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce.

Staříci



Kdy: 6.8.2020 ve 20.45

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, Autokemp

Za kolik: 40 Kč



Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku (Jiří Schmitzer ) a (Ladislav Mrkvička) se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán.

Beatles: Perná léta



Kdy: 7.8.2020 ve 20.30

Kde: Bílovec, Letní kino

Za kolik: 100 Kč



Příběh kapely, která změnila svět. Dokumentární film autenticky zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přinese exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také doposud nezveřejněné záběry.

Hodinářův učeň



Kdy: 4.8.2020 ve 21.15

Kde: Městský park Příbor

Za kolik: Vstupné je dobrovolné na charitativní účely



Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane.

Dolittle



Kdy: 7.8.2020 ve 21.00

Kde: Studénka, Letní kino

Za kolik: Vstup zdarma



Rodinný film popisující osud doktora Dolittla (Robert Downey Jr.), který byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi.

LETNÍ KINA NA BRUNTÁLSKU A KRNOVSKU

Kdyby tisíc klarinetů



Kde: zahrada kina Mír 70 v Krnově

Kdy: úterý 1. 9 ve 20 hodin

Za kolik: vstupné: 50 Kč



Krnované si připomenou, že před 56 lety vznikl film, který sice nebyl prvním muzikálem, ale formou přípravy televizní estrády se stal záznamem toho nejlepšího, co přinášelo divadlo Semafor. Je ohlédnutím za tvorbu dvojice Suchý & Šlitr. Jednoduchá myšlenka náhlé přeměny všech zbraní na hudební nástroje přilákala od premiéry přes 4 miliony diváků.



3Bobule



Kdy: v sobotu 22. 8. od 21 hodin

Kde: na fotbalovém hřišti v Hynčicích

Za kolik: zadarmo



V rámci akce Léto v Hynčicích se na místním fotbalovém hřišti od 16 hodin objeví skákací hrad, stánky s občerstvením, hudební i dopravní dětské atrakce, ale také plátno letního kina. Promítat se bude žhavá novinka tohoto roku 3Bobule.

Zdroj: Deník / František Kuba

Konec starých časů



Kde: Zámek Janovice

Kdy: 21. 8. od 21 hodin

Za kolik: Zdarma



Datum 21. 8. evokuje příchod sovětských vojsk. Film Jiřího Menzela sice také představí konec starých časů, ale z plně jiného období. Připomene éru, kdy šlechta ztratila svůj monopol na bohatství, a její noblesní životní styl začali neohrabaně napodobovat zbohatlíci z řad obchodníků a podnikatelů.

LETNÍ KINA NA FRÝDECKOMÍSTECKU A TŘINECKU

3Bobule



Kdy: 7.8.2020 ve 21.00

Kde: na atletickém stadionu STARS v Třinci

Za kolik: 100 Kč



Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce.

Rocketman



Kdy: 14.8.2020 ve 21.00

Kde: u kina Kosmos v Třinci

Za kolik: 80 Kč



Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog.

Chlap na střídačku



Kdy: 21.8.2020 ve 21.00

Kde: u kina Kosmos v Třinci

Za kolik: 80 Kč



Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plan je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.

Lassie se vrací



Kdy: 28.8.2020 ve 21.00

Kde: u kina Kosmos v Třinci

Za kolik: 80 Kč



Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie zaujmou malé i velké diváky.