Lidé mířící do rožnovského skanzenu však musí letos počítat s tím, že si za vstup oproti minulým rokům připlatí. Zdražení si vynutil především strmý růst cen energií.

Konečně do normálu

Po dvou sezonách, na nichž se výrazně podepsala omezující opatření spojená s epidemií onemocnění covid-19, se pracovníci rožnovského skanzenu těší na opět „normální“ rok.

„Vloni byla muzea pět měsíců uzavřená. Akce v dalším průběhu roku byly omezené,“ připomněl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, jehož je Valašské muzeum v přírodě součástí.

Do skanzenu vloni zavítalo 276 391 návštěvníků. V roce 2020, který byl protiepidemickými opatřeními svázaný ještě výrazněji, bylo hostů ještě o 49 tisíc méně.

Pracovníci muzea na to reagovali mimo jiné tím, že část své práce přesunuly do online prostoru. Vznikly například úspěšné masopustní a velikonoční zvykoslovné cykly, nové videorecepty či videoprezentace řemesel.

„Doufáme, že letos už bude sezona standardní a nic se zavírat nebude,“ věří Ondruš.

Na co se letos těšit

Hlavní sezonu 2022 v rožnovském skanzenu tradičně zahájí pořad Stavění máje (1. 5.). Valašská dědina později ožije ukázkami tradičních jarních prací během pořadu Jaro na dědině (21. 5.) a Svatojánským večerem (24. 6.).

Ke 100. výročí narození olympijského vítěze Emila Zátopka a současně 20. ročníku Běhu rodným kraje Emila Zátopka připravuje muzeum odpolední galaprogram s vyhlašováním vítězů běžeckých kategorií (17. 9.).

„Jubileum 100. výročí narození básníka Ladislava Nezdařila připomeneme pořadem Ozvěny Valašského Slavína (3. 7.), koncertem Na pěknú notečku pak oslavíme 70. výročí založení orchestru BROLN (17. 7.). Za pozornost stojí také pořad Portášské chodníčky ke 305. výročí ustavení portášského sboru (2. 7.),“ doplnil Jindřich Ondruš.

Do programové skladby se letos po několikaleté odmlce vrátí také některé úspěšné a tradiční pořady z dřívějška.

„Po čtyřech letech přivítáme v muzeu mistry řezbáře na dvaadvacátém ročníku Hejova nožíku. Setkání lidových řezbářů spojeném s ukázkou jejich zručnosti se uskuteční 9. července,“ připomněl jeden z nich Ondruš.

Poslední srpnová sobota bude věnována tradiční a současné myslivosti – pořadu Myslivosti zdar (27. 8.). Po tříleté přestávce se do skanzenu vrátí také Pekařská sobota (16. 7.), kde zahraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha.

Největším folklorním festivalem letošního roku bude 4. ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška (10. – 12. 6.). Během tří festivalových dnů představí profesionální i amatérské soubory. Pozvání přijal Vojenský umělecký soubor Ondráš, který v pátek vystoupí s pořadem K(rok) za k(r)okem.

Sobotní večer bude patřit programu souboru Všetečníci z Bratislavy a tanečnímu divadlu Ifju Szivek z Bratislavy, jež v programu 77 verbunkov ukáže pestrost a barevnost verbuňkového tance. Taneční divadlo Ifju Szivek je jedním z nejvýznamnějších uměleckých kolektivů na Slovensku. Již 65 let prezentuje tradiční hudební a taneční kulturu Maďarů.

Z dalších letních pořadů muzeum připravuje Zvonečkový jarmark (5. - 6. 7.), Anenskou pouť (24. 7.), Dny řemesel a setkání kovářů (30. 7.-31. 7.) s vystoupením hudební skupiny Fleret (31. 7.), Jánošíkov dukát (5.-7. 8.) a Starodávný jarmark (13.-14. 8.).

Zpestřením hlavní sezóny bude také prázdninové hraní a tvoření, čtení pohádek, bylinkové procházky ve Valašské dědině, prohlídka pro rodiny s dětmi S písničkou Valašskou dědinou či příběhová hra v Dřevěném městečku.

„Pro zvýšení návštěvnického komfortu jsme pro návštěvníky připravili několik novinek,“ upozornil Ondruš.

V letošním roce uplyne 40 let od otevření nejmladšího areálu muzea, kterým je Mlýnská dolina.

„Ta byla nově doplněna o vybudování vodovodního řadu a objektu WC, areál tak nyní můžeme více využívat při přípravě programů. Po dvou letech bude oživen v neděli 10. 7. v rámci programu Sklářský den,“ řekl ředitel.

Jedna z novinek se týká také příznivců elektrokol, kteří mohou ve skanzenu nově využít nabíjecí stanici v přístřešku u vstupní budovy Sušáku. V jednotlivých areálech jsou pro lepší orientaci také nově aktualizované mapy. Objekty Dřevěného městečka dostaly nové popisky s QR kódy, díky kterým si návštěvník může prohlédnout historické fotografie staveb na svém původním místě či v době jejich přestavby.

„Dále se těšíme, že budeme moci otevřít novou výstavu Pěkné kvítí z bílých nití,“ pozval Jindřich Ondruš.

Za vstupné si připlatíte

Kvůli růstu cen energií, které poskočily téměř na trojnásobek, muselo letos vedení muzea sáhnout ke zvýšení vstupného.

Od 1. 5. činí vstupné do Dřevěného městečka - dospělí: 150 Kč, žáci: 70 Kč, snížené: 120 Kč, rodinné: 300 Kč. Cena okružní vstupenky - dospělí: 280 Kč, žáci: 140 Kč, snížené: 220 Kč, rodinné: 560 Kč.

Volné vstupy během roku

Celkem jedenáctkrát si budou moci návštěvnici prohlédnout muzeum zdarma. Každý první čtvrtek v měsíci od května do září mohou návštěvníci zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří muzejních areálů.

Podobně jako v předchozích letech je i letos volný vstup také na Den muzeí (18. 5.), Noc kostelů (10. 6.) a Běh rodným krajem Emila Zátopka (17. 9.). Pro děti bude volný vstup na Slabikář řemesel (28. 5.), Podzimní putování s broučky (23. 9.) a Mikulášský podvečer (5. 12.).

Zdarma pro uprchlíky

Vstupné zdarma zavedlo Valašské muzeum v přírodě také pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Mají na ně nárok po předložení pasu či víza. Například během nedávných velikonočních svátků využilo tuto možnost více než tři sta návštěvníků.

V platnosti zůstává široká škála slev. Nadále platí kategorie rodinné vstupné, která zohledňuje dva dospělé a jednoho až čtyři žáky do 15 let. Snížené vstupné platí pro studenty a seniory nad 65 let.

Nejvyhledávanějším druhem prohlídky je okružní trasa, kde si může návštěvník za zvýhodněnou cenu prohlédnout všechny tři areály muzea. Nadále platí permanentka do všech areálů muzea za 450 Kč pro 10 jednorázových vstupů. Slevu poskytujeme držitelům karet Beskydy Valašsko Card a Regionpartner.