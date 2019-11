Výjimkou není ani Štěrkovna Open Music, jejíž další ročník se uskuteční na březích Hlučínského jezera od 23. do 25. července 2020. Lístky jsou už od začátku listopadu k dostání v síti Ticketstream nebo v hlučínské Hospodě 56. První vlna, kdy byly vstupenky k dostání za 850 korun, se vyprodala během pár minut, nyní je v prodeji druhá za 950 korun.

Pořadatelé zároveň odtajnili první pěvecké hvězdy připravovaného festivalu, jedním z největších lákadel bude bezesporu Pavol Habera a Team. Kromě této slovenské legendy se návštěvníkům představí třeba i kapely No Name, Iné kafe, zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř nebo Ben Cristovao. „Program se nám podle našeho názoru podařilo vyskládat tak, že z minulých ročníků vysoko položenou laťku ještě zvedneme. Věříme, že se lidé mají na co těšit a brzy budeme opět hlásit, že máme vyprodáno,“ říká David Moravec z pořadatelské agentury New Wind Production.