Ta navzdory ději, odehrávajícím se ve Frýdku-Místku, městě, ve kterém prožila mládí, žije a pracuje již dlouhodobě v Norsku. Nápad napsat knihu dostala Lucie čistě z pohnutek upoutat lidi životním příběhem, který se tak podobá tomu jejímu, a přitom může inspirovat i ostatní.

„Přestože mám technické povolání, miluji lidské příběhy vyprávěné v knížkách nebo ve filmu. Už od mladí jsem vymýšlela různé texty, za studií jsem pracovala ve školním časopisu. Asi potřebuji protiváhu k mému povoláni, takže po večerech čtu, píšu, chodím do kina nebo do divadla. Vždycky jsem chtěla napsat knížku inspirovanou mým dětstvím a dopíváním. Příběh o tom, vyrůstat v malém městě na přelomu komunismu a demokracie,“ zmiňuje autorka, která se doopravdy do psaní pustila poté, co jí otec oznámil, že má rakovinu. První verzi knihy si ještě stačil přečíst…

Zdroj: Archiv autorky

„Kniha by měla potěšit čtenáře, kteří mají rádi poetické příběhy s velkou porci humoru. Je především určená generaci, která si ještě komunismus pamatuje, a spolu se mnou se zasmějí věcem, které byly tehdy běžné, ale z dnešního pohledu jsou neskutečně absurdní,“ doplňuje Lucie Addicks.

Základna jménem Frýdek-Místek

Autorka své rodné město popisuje jako menší město pod horami, místo, se kterým se může ztotožnit každý, kdo žije v podobném prostředí.

„Existuje mnoho knih z Prahy nebo z jiného velkoměsta, ale většina z nás vyrůstala na sídlišti u lesa. Když čtete knížku z města, které znáte, z vašeho města, vnímáte příběh úplně jinak. Znáte ulice, kterými postavy v románu chodí, vnímáte atmosféru, kterou postavy prožívají. Příběh je osobní. Frýdek – Místek má jak krásná místa plné romantiky, tak tmavé kouty, kde radši večer nechodit,“ popisuje Lucie místa plná vzpomínek.

„Ráda bych přišla jeden den do knihkupectví a viděla mou knížku stát v regálu, přičemž nějaký mladík v brýlích by si v ní s úsměvem listoval. To by mě potěšilo. Také se pokusím knížku vydat v zahraničí. Já mám hodně známých, kteří nemluví česky, a pro ty teď příběh překládám do angličtiny,“ dodává.

Obyčejný sen

Lucie Addicks je poměrně úspěšnou ženou, která se i z malého města dokázala dostat k práci v nadnárodní firmě v zahraničí. Její kniha ale rozhodně není návodem, jak se dostat odněkud pryč, ale o inspiraci a cestě, kterou může podniknout každý z nás.

„Možná vás to překvapí, ale já jsem nikdy neplánovala v zahraničí bydlet, jen jsem jako malá holka chtěla poznat život jinde. S dědou jsme například snili o tom letět letadlem do Brna. Pokud nám i v pokročilém věku zůstanou sny a duše dobrodruha, budeme mladí až do smrti. O tom taky můj příběh je,“ popisuje Lucie smysl knihy. Sama doufá i v to, že někomu se příběh zalíbí natolik, že jej kladným, ale nenásilným způsobem inspiruje.

Kniha momentálně prochází fází crowdfundingové kampaně u nakladatelství Pointa. „Pokud můžete, navštivte, prosím, webové stránky, a knížku si v předprodeji kupte,“ vyzývá na závěr Lucie Addicks všechny literární příznivce.