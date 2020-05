Turné se uskuteční na začátku příštího roku. Mezi města nechybí ani Ostrava. Zde se koncert uskuteční 6. března 2021 v Ostravar Aréně. Ztracený slibuje velkolepou show a představí nejen své zásadní hity, ale i aktuální album Planeta jménem Stres, které vydal na začátku letošní roku.

„Napadlo mě, že by bylo fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních měsících ‚mákli‘ nejvíc a riskovali své zdraví pro zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat 20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům. Jde nám jen o to, říct: ‚Díky za to, jak jste se zachovali!! Udělejte si příjemný den, vezměte přítelkyni, přítele, kamaráda, kamarádku a pojďte si konečně užít klidný večer a bavte se! Zasloužíte si to!’, popisuje svůj nápad Marek Ztracený.

Dvacet tisíc volných vstupenek bude předáno policejnímu prezídiu, generálnímu ředitelství hasičských sborů a asociaci záchranných služeb.

„Co se týče těch věnovaných lístků, je nám jasný, že nemůžeme překvapit a férově odměnit všechny. Šlo by o statisíce lidí, a to bohužel není reálné. Lístky tedy po domluvě předáme policejnímu prezídiu,generálnímu ředitelství hasičských sborů, asociaci záchranných služeb ČR a vytipovaným nemocnicím (Nemocnice na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava,vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje), kteří byli nápadem nadšení a hlavně ví nejlépe, kdo by je měl dostat,“ vysvětluje Ztracený.

Zpěvák se rozhodl dát zbývající lístky do prodeje levněji, než je obvyklé. Navíc první týden bude cena ještě snížená o sto korun při zakoupení prostřednictvím jeho webových stránek.

Stačí se jen zaregistrovat na www.marekztraceny.cz do „Ztracené rodiny“ a využít unikátní kód, který přijde do e-mailu. Prodej vstupenek byl zahájen v pondělí 11. května. Vstupenky jsou v prodeji od 11. května 2020 také v síti Ticketportal a v případě O2 areny i v síti Ticketmaster.