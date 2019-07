Festival je rodinný, s bohatým program pro dospělé i děti. Festival, který v počátcích hostil pět kapel, je stále oblíbenější. O jeho minulosti i budoucnosti hovoří Marian Žárský, ředitel Městského kulturního střediska Frenštátu pod Radhoštěm.

Na koho se letos navštěvníci Horečky festu mohou těšit?

Hlavní program tradičně zajistí dvě velká pódia Siemens a Continental stage, která budou střídavě do lidí pumpovat hudební energii v podání takových jmen jako jsou Tata Bojs, Aneta Langerová, Arakain, Banjo Band Ivana Mládka, Olga Lounové, Cocotte Minute, Petr Rezek s kapelou Centrum, Martin Harich, nebo slovenský rapper Separa & DMS. Menší Rekovice stage bude patřit čistě místním a přespolním kapelám. Pátá festivalová scéna - Taneční stodola nabídne opět devíti hodinový program taneční hudby v podání desítky DJs a MC.

Bude letošní ročník něčím výjimečný oproti minulým?

Letošní, devátý Horečky fest se opět programově posune blíže k srdcím návštěvníků. Více pohodlí, pestřejší gastro, vratné festivalové kelímky, cisterny s pitnou vodou, zbrusu nová alternativní scéna Sluneční šapitó, ve které budou pohádky, hudební workshopy i vystoupení Jaroslava Duška. Celkově letos Horečky fest přinese více programu pro děti a rodiny.

Jak vznikal Horečky fest?

Horečky fest je festivalem, který vznikl postupně, krok za krokem. Původní záměr pořadatelů, proč v roce 2011 uspořádali první kulturní akci po 22 letech v rozpadlém amfiteátru na Horečkách, bylo vrátit do této krásné lokalitě na pomezí Frenštátu a Trojanovic život. A to se podařilo měrou vrchovatou. Horečky fest si získával srdce fanoušků postupně a stal se během těch devíti let největší hudební akcí na Novojičínsku.

Je těžké sehnat na festival známé kapely a interprety?

Poptávka po takzvaných prvoligových interpretech" populární hudby je obrovská. Náklady za interprety rostou raketovou rychlostí, a to má za následek, že v budoucnu si muzikanty z první dvacítky žebříčků hitparád nebudou moci pořadatelé menších festivalů dovolit.

Ztrácí takový festival, který nemá na seznamu žádnou známou tvář, na atraktivitě?

Nemusí to vůbec znamenat, že by ztrácel na kvalitě. Naopak, může jít o pozitivní trend, kdy dají organizátoři festivalů vale přemrštěným cenám a hvězdným jménům a obrátí pozornost k muzikantům, kteří hrají skvěle, ale ví se o nich málo, anebo začínajícím kapelám. Ušetřené sumy za honoráře hvězd mohou investovat do zázemí festivalu, pohodlí návštěvníků, a hlavně dají možnost vyrůst dalším muzikantům.

Udrží se na dnešní scéně každý festival?

Je známo, že móda je věc sezónní, a tak není pochyb o tom, že spousta festivalů v budoucnu, stejně tak rychle jak vznikla, zanikne. Přežijí jen ty, které jsou něčím originální, specifické svým pojetím, nebo prostředím, ve kterém probíhají.

Co podle Vás láká lidi na festivaly?

Festivaly rostou v posledních letech jako houby po dešti. Jde do jisté míry o módu, která sebou přináší mnoho pozitivního, neboť umožňuje lidem potkávat se a při poslechu hudby sdílet společné emoce.

Máte do budoucna nějaký cíl?

Našim cílem je, aby stále více lidí nechodilo jen na konkrétní interprety, ale hlavně na akci samotnou, tedy na Horečky fest, který bude jejich srdeční záležitostí.