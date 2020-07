Pořádná letní metalová jízda čeká v sobotu 11. července na návštěvníky hranického letního kina. Od 14 hodin tady odstartuje 1. ročník hudebního festivalu Rock in Hranice. Ten je volným pokračováním Rockových Hranic, které se poslední roky konaly pod taktovkou Vaška Vlasáka na Staré střelnici.

Kapela Hysteria v čele s Mirou Raindlem. | Foto: Archiv kapely

Na pódiu se vystřídá celkem šest formací. Hard rock-heavy přiveze přerovská kapela So What! stejně jako skupina Heaven z nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. Publiku zahraje i západočeská power metalová partička Rimortis, která vloni oslavila dvacet let na hudební scéně a v Hranicích má velkou fanouškovskou základnu.