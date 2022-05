Organizátor akce Aleš Luchesi uvedl, že s nápadem přišel jeho známý Rostislav Slovák, který se dlouhodobě angažuje ve frenštátském volejbale.

„Nabídl to s tím, že se tam nikdy nic takového nedělalo. Je to pěkný uzavřený prostor, jsou tam tribuny, postavíme tam pěkné pódium, stan, kdyby byla přeháňka, nebude chybět guláš a občerstvení. Kdyby se to podařilo, příští rok bychom to mohli nějak vylepšit, že by se z toho mohla stát tradice,“ dodal Aleš Luchesi.

Festival Frenohraní začíná v 15 hodin, první skupina na pódiu se představí o hodinu později. Vstupné je dobrovolné.

Pozvánka na 1. ročník festivalu Frenohraní.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek