Závěr ostravské kriminálky odrežíroval režisér Jiří Chlumský a poslední dva díly nabídnou propojený děj.

„Předposlední díl Konec tiskaře je volně inspirován skutečným případem, který se odehrál v Ostravě-Přívoze v roce 2006,“ uvedl producent Martin Froyda a nepřímo řekl, že po úspěšném experimentu na Colours of Ostrava se seriál vrátil k inspiraci skutečnými případy. Na rozdíl od skutečného případu však nebude televizní epizoda „natolik brutální“.

Všechny články ke krimiseriálu

Místo zločinu Ostrava najdete zde.

A o čem že Konec tiskaře bude? Na překladišti byl zastřelen muž, majitel tiskárny. Nebyl to kladný hrdina, v autě, které po něm zůstalo, nalezla policie podezřelých sto tisíc.

Před pár lety měl autonehodu, při níž zabil a odseděl si trest ve vězení. Kriminalisté mají mnoho stop, ale žádná z nich nevede do logického konce. Něco stále chybí a je to spíš náhoda a instinkt ženy, co Emu Grodskou dovede k pravdě. Instinkt ženy, která ví, co pro princeznu znamenají ustřižené vlásky…

Více než případ samotný však pro diváky může zajímavý konec 12. dílu.

„V závěru osloví Honzu Bermanna (hraje Stanislav Majer) investigativní novinářka Anna (Hana Vagnerová) s tím, že odhalila případ, který vede i do vysokých pater policie. Bermann je k jejím informacím odtažitý a skeptický, ale…“ láká producent Martin Froyda.

OSTRAVSKÝ RÁJ

Filmaři si opět užili natáčení mezi ostravskými dominantami.

„Ostrava je neuvěřitelně fotogenické město a jeho okolí je strhující. Dá se tam natočit téměř vše. Bylo to skvělé natáčení. Snažili jsme se Ostravské dominanty nafilmovat a vtělit je do příběhu: famózní Vítkovice, opuštěné staré provozy, skvěle zrestaurovaná industriální architektura, to vše je pro filmaře ráj,“ rozplýval se režisér Jiří Chlumský, jenž ocenil zejména pohodu při natáčení a skvělou organizaci, což podle něj dnes už ani zdaleka není běžné.

Předposlední díl Místa zločinu Ostrava

odvysílá ČT 1 dnes ve 20.10 hodin.

„Epizoda nás zavede do architektonicky velice zajímavých ostravských lokací, jako jsou jedinečné Vítkovice postavené v Rothschildově stylu, oblast Dolních Vítkovic s legendární Bolt Tower, ale i na periferie s pavlačovými domky,“ podotkl též Froyda a upozornil zejména na úvod dílu, který se natáčel na obřím vrakovišti s vraky aut navršenými do patnácti pater.