Vlastimil Vlk věří, že jednou sem bude jezdit právě i se svou dcerou.

„S manželkou jsme oba také muzikanti, máme rádi country a bluegrassovou hudbu a vedeme k tomu i naši dceru. Už s námi i zpívá. Tak doufáme, že jednou budeme chodit společně i na tento festival,“ netají Rožnovan.



Na Starý dobrý western začali se ženou jezdit v roce 2004. Vynechali jen pár ročníků právě období, kdy byla jejich dcera malá. „Jak trochu porostla, začali jsme zase jezdit pravidelně,“ přikyvuje Vlastimil Vlk.

A proč právě na Western do Bystřičky? S odpovědí muž s nezbytným kloboukem na hlavě dlouho neváhá.

„Protože máme rádi country muziku, máme rádi pohodu, která tady vždycky je, máme rádi setkání s kamarády, které jsme tady poznali,“ vyjmenovává Vlastimil Vlk.

Na festivalu prý dnes zažívá to, co kdysi, když aktivně trempoval. S kytarou a kamarády jezdili už od osmdesátých let po nejrůznějších akcích po celé republice. „Když jsme se s někým potkali a seznámili, automaticky byla přátelská atmosféra, jeden pomáhal druhému. Tady na Starém dobrém westernu je to stejné. Neviděl jsem, za tu dobu, co zde jezdíme, že by se tu třeba někdo s někým porval, pohádal. Lidé jsou tu vždycky v pohodě,“ pochvaluje si.

Asi patnáct let už jezdí na Starý dobrý western také Zdenka Růčková z Dolní Bečvy. Ani na jedenadvacátém ročníku nechybí. Letos měla navíc to štěstí, že vstupenku na celý víkend získala zcela zdarma. Stačilo jen číst ve správný den regionální Valašský deník, který jako mediální partner festivalu zveřejnil soutěžní otázku, která ze známých a dlouho fungujících kapel české scény zahraje na letošním ročníku Starého dobrého westernu úplně poprvé? „Že se jedná o kapelu Pacifik, to jsem věděla hned. Horší to ale bylo s odesláním mailu se správnou odpovědí. S tím mi ale pomohl a poradil syn. Z výhry mám velkou radost,“ netají usměvavá dáma.

Tradičním hostem westernu je Rostislav „Lišák“ Kareš z Association For Main Scene Of Country Music. Organizace, která uděluje certifikáty za přínos country hudbě v České republice. Před časem si toto ocenění vysloužil právě festival Starý dobrý western i kapela Gympleři, která jej pořádá.

„Sám jsem dělal akce v podobném stylu, vím tedy, co to všechno obnáší, že to není jednoduché. Když jsem viděl program na dnešek, tak musím smeknout. Starý dobrý western je opravdu o country stylu. A pokud se občas v programu objeví něco žánrově trochu jiného, to není na závadu. Jen by to nemělo převládat. Je to přece country festival,“ chválí dramaturgii letošní akce.

Není to ale jen výběr interpretů, který Rostislava Kareše potěšil.

„Co tady obdivuji, to jsou všichni ti lidé, co kolem toho běhají. Mají můj obdiv, všichni do jednoho. Samozřejmě plno starostí mají hlavní pořadatelé, ale bez všech těch pomocníků kolem by to určitě nešlo. Vše nachystat a připravit aby to bylo lákavé už, jak se říká, na pohled, co tady všechno je, to nemá chybu,“ vysekl poklonu desítkám dobrovolníků, kteří se na organizaci a hladkému chodu hudebního festivalu v Bystřičce podílejí.

A že to zřejmě umí vzít za správný konec, dokazuje i pohled do publika. Dva a půl tisíce příznivců country hudby si užívá třídenní maraton na třech hudebních scénách. Hrají pro ně country, bluegrassové i trampské a folkové kapely z České i Slovenské republiky, nechybí známá jména žánrové scény: Robert Křesťan, Tomáš Linka, Taxmeni, už zmíněný Pacifik, Country Beat, Malina Brothers a mnozí další.

A k tomu všemu ještě vychází i počasí. Teplota se nešplhá nad třicítku, jako tomu bylo při minulých ročních a nad jedou či dvěma drobnými chvilkovými přeprškami diváci jen mávnou rukou. U přehrady Bystřička to prostě první srpnový víkend stojí za to.

„Všechny kempy jsou obsazené, třebaže není počasí přímo na koupání. Bystřička na několik dní doslova ožila,“ všímá si Tomáš Pifka z pořadatelského týmu festivalu.

Za jedenadvacet ročníků urazil Starý dobrý western velký kus cesty. První ročník, to byla prakticky jen odpolední hudební přehlídka, kde vystoupilo pár kapel. Postupem času ale program nabobtnal až do současných tří dnů, k velké scéně v letním kině přibyly dvě menší u restaurace U Mokrošů a v Kempu Ranč Bystřička.

Počet vystupujících kapel už atakuje třicítku, nechybí country bál pod širým nebem, ukázky country tanců v podání tanečníků ze skupin Kentucky Nivnice a Ruty Šuty Kelč či ukázky ovládání biče, nožů i seker v podání Valašské westernové kavalerie.

Gró ale samozřejmě představuje country hudba. Právě díky lásce k ní festival kdysi vznikl.

„Kapelu jsme zakládali, protože máme rádi country a chtěli jsme ho hrát. Nejen kvůli country hudbě jsme kdysi také jezdívali jako řadoví pořadatelé na velký festival Zahrada. Zdálo se nám ale, že country je na Zahradě i jiných festivalech pořád málo, převládal folk. Tak jsme se rozhodli, že si uděláme vlastní festival, kde bude znít především country. A vznikl Starý dobrý western,“ připomíná zrod jedné z největších přehlídek country hudby a příbuzných žánrů u nás člen pořádající vsetínské kapely Gympleři.

Teď po úspěšném už jedenadvacátém ročníku se zdá, že to bylo správné rozhodnutí.