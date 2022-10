Na dalších záběrech se jeho vozidlo objevilo v ulici Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě, jak projíždí kolem Jazykového gymnázium Pavla Tigrida, za nímž zastaví. Ve filmu si zahráli i zdejší obyvatelé.

Thälmannka, Majerka, dnes Havlovka. Gymnázium slaví 50 let

Jako komparzisté se usídlili v několika naaranžovaných chudinských příbytcích. V otrhaných oděvech se ohřívali u ohňů, motali se také kolem poškozené helikoptéry na kruhovém objezdu. Vin Diesel si během pobytu v Ostravě přísně střežil své soukromí, v patách mu byla neustále ochranka.

Film je situován do nedaleké budoucnosti. Vin Diesel má jako žoldák přepravit z Ruska dívku, která je infikována geneticky vytvořeným virem. Ve snímku jednu z rolí ztvárnil i francouzský herec Gérard Depardieu. Na csfd.cz má hodnocení 52 procent.

Akční záběry z Ostravy i v českém filmu

O dva roky dříve byla Ostrava místem natáčení akčních scén, konkrétně divoké autohoničky, i pro český snímek Sametoví vrazi.

Film z roku 2005 režiséra Jiřího Svobody je věnován nechvalně známým orlickým vrahům. Diváci v něm mohou poznat i ostravské části, kde se filmovalo. Snad nikomu z Ostravy neunikla „spanilá“ jízda po Nádražní ulici v centru města a následná automobilová otočka poblíž pasáže Vesmír.

Herec Michal Dlouhý, který ztvárnil roli jednoho z vrahů – Karla Kopáče – během jízdy postříká šampaňským lidi stojící na tramvajové zastávce naproti pasáže Vesmír. To mu však nestačí a řidiči přikáže,aby vozidlo otočil. Cestou zpátky si pak kropení zopakuje.

Sudy z Orlíku vytáhli báňští záchranáři z Ostravy. Takto vzpomínají na nález těl

Film byl inspirován skutečnými událostmi, kdy pětice mužů v letech 1991 až 1993 připravila o život pět lidí, vesměs podnikatelů. Vrazi své oběti většinou ukrývali do sudů, do nichž nalili louh. Poté je shodili do orlické přehrady.

Na csfd.cz má film hodnocení 71 procent.