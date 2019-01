Studénka – Kdo by neznal folkové Nezmary. Tato kapela o sobě dala poprvé vědět už před třiceti roky a dodnes aktivně koncertuje. Své výročí přijede oslavit také na Novojičínsko. Jejich koncert uvítá studénecký Dělnický dům už toto úterý.

Pavel Jim Drengubák, Pavel Zajíc, Šárka Benetková a Tonda Hlaváč (na snímku zleva). | Foto: Archiv skupiny

Dlouhých třicet let už spolu hrají folkoví Nezmaři. Výročí se rozhodli oslavit i koncertní šňůrou. V jejím rámci zavítají i do Studénky. Skupina byla založena v lednu 1978, o tři roky později se poprvé probojovala do celostátního finále Porty. Zde ještě nezaznamenala výrazné úspěchy, ale vstoupila do širšího povědomí příznivců české folkové scény. Ve stejném roce se skupina zúčastnila folkového festivalu Letokruh v Českém Krumlově. První polovinu osmdesátých let poté strávila sběrem cen na každoročních Portách. V roce 1988 skupina dostala první nabídku na vydání LP desky, která vyšla s názvem Nezmaři. V té době byla skupina stále amatérská, členové měli své zaměstnání a hraní brali jen jako zábavu. Tehdejší zpěvačka Lenka Slabá chtěla ale nastoupit profesionální dráhu a rozhodla se přijmout nabídku skupiny Spirituál kvintet.

Kapela je stále charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale i světová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku. Mají stálé publikum ve všech větších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii Folk&Country. Na svém kontě mají 12 samostatných CD.

V současné době jezdí Nezmaři po celé republice. „Zahrajeme nejen staré známé písničky ale i písně z posledního alba. Zároveň v DVD projekci vzpomene na všechny členy skupiny za dobu své existence,“ slibují členové kapely v oficiální pozvánce. V Dělnickém domě ve Studénce zahrají Nezmaři toto úterý 8. dubna od půl osmé večer. (mer)