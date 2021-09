Do Frenštátu již po několikáté zavítá divadlo Kapsa z Andělské Hory tentokrát s pohádkou O chaloupce z perníku, která bude nejen muzikálová, ale také celá ve verších. Vstupenky na toto představení jsou v prodeji ve frenštátském Turistickém informačním centru.

Do konce letošního roku jsou připraveny ještě čtyři pohádky ze sezóny 2021 a také dvě pohádky z loňské sezóny, které byly bohužel díky všem omezením už několikrát odloženy. Ta nejbližší pohádková neděle se chystá na 19. září 2021 v 15.30 hodin opět ve velkém sále frenštátského Domu kultury.

Pohádka měla rychlý spád a jak to tak v životě bývá Matěj si vzal za ženu Jarušku, ani se nenadáli a čáp jim přinesl sedm dětí a na takovou rodinku už je potřeba nějaký ten peníz. No a Matěj ten se uměl postarat. „Na světě je krásně vesele, když z nebe padaj pírka a pelichají andělé…,“ zpíval a díky jednomu takovému spadlému pírku získal truhlu zlaťáků a potom svou chytrostí vyzrál nejenom na několik čertů, ale i samotného Lucifera. Šest desítek diváků herce na konci představení odměnilo dlouhým potleskem a ti potom odměnili děti, protože se mohly jít z blízka podívat na všechny ty nádherné loutky.

Pohádka Matěj a čerti měla být původně uvedena v lednu, ale jak se říká co čert nechtěl opět nám tenkrát všechno zavřeli, divadla nemohla hrát a diváci chodit za kulturou. Avšak kdo si počká, ten se dočká a čekání se vyplatilo. Herci pražského divadelního spolku LokVar Martin Veliký a Peter Varga znovu dokázali vykouzlit úsměv na tváři nejen našim nejmenším divákům, ale také rodičům. „Já už jsem se na ně tak těšila,“ svěřila se po představení jedna z maminek.

Pohádku o chytrém Matějovi přijel do Frenštátu pod Radhoštěm zahrát pražský divadelní spolek LokVar, který zde nevystupoval poprvé a doufáme, že ani naposledy. V neděli 5. září 2021 se tak velký sál Domu kultury zaplnil opět dětským smíchem a radostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.