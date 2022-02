„Spojení s nimi naštěstí zatím ještě funguje, ale situace se stále mění. Sedím doma v Opavě na gauči naprosto bezmocná, protože jim nemohu nijak pomoci. To zoufalství nikomu nepřeji. Byla bych ráda, kdyby sem přijeli, ale nemají auto. Na cestě z Ukrajiny k nám jsou teď dvě auta se známými, ale jestli dojedou, to nikdo zatím neví. Pokud k nám dorazí, samozřejmě je ubytujeme a pomůžeme jim, jak budeme moci,“ říká Jelizaveta Pruska.

K nám ji přivedl manžel, který se jako lékař rozhodl z existenčních důvodů přestěhovat z Ukrajiny do Česka. Liza našla uplatnění ve Slezském divadle a manžel ve Slezské nemocnici. Podobné pocity zažívá barytonista Slezského divadla Alexandr Vovk, který má na Ukrajině bratra s rodinou. Zatím jsou spolu v kontaktu, ale nikdo z nich dnes neví, co bude zítra.

„Nejhorší je, že Ukrajině proti agresorovi nikdo nepomůže, je v tom sama. Češi by to měli chápat, sami něco podobného už též zažili. Neberu názor, že Rusové za to nemohou. Mohou, protože Putina za prezidenta sami zvolili,“ netají Alexandr Vovk své rozhořčení i zoufalství nad vzniklou situací.