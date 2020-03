Mandáty obou jsou čtyřleté, Miroslav Karas se funkce ujme k 1. dubnu, Janu Součkovi začne další funkční období 1. července.

„Je to pro mě velká výzva, které se chci zhostit úspěšně. Přicházím do kolektivu, kde špičkoví tvůrci stojí za špičkovými pořady. Na práci s nimi se těším. V České televizi působím bezmála třiadvacet let a práce v Ostravě pro mě bude znamenat zásadní životní i profesní změnu. Současně chci poděkovat kolegům ve Zpravodajství v Praze za skvělou a obohacující spolupráci,“ říká nový ředitel ostravského studia Miroslav Karas.

Dlouholetý zahraniční zpravodaj pochází z Karviné, vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, pracoval v Českém rozhlase a následně, od roku 1998, v České televizi, kde zastával post zahraničního zpravodaje ve Varšavě a v Moskvě.

Ve výběrovém řízení na pozici ředitele televizního studia Brno zvítězil Jan Souček, který stejný mandát zastává již od roku 2014. „Jsem rád, že budu mít šanci pokračovat po trajektorii, kterou jsme spolu s kolegy v Brně v uplynulých letech nastartovali. Brněnské studio ČT zažívá velmi progresivní éru,“ říká ke znovuzvolení Jan Souček, za jehož působení se podařilo dokončit nejmodernější studio České televize v Brně-Líšni i posílit spolupráci s řadou kulturních a vzdělávacích institucí.

Jan Souček absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity a prošel řadou výkonných i manažerských pozic v médiích i v komerční sféře komunikačních agentur. V televizním studiu v Brně působil v minulosti i jako šéfdramaturg zábavné tvorby.

Dvojice ředitelů vzešla z otevřeného, vícekolového výběrového řízení, které vyhlásil generální ředitel České televize 22. ledna letošního roku.

