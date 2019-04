Československá pohádka Když draka bolí hlava, v níž si jednu z hlavních rolí zahrál Karel Gott, zakotvila v desítce nejnavštěvovanějších domácích filmů loňského roku. Nyní vyráží do zahraničí pod exportním názvem Tajemství dvouhlavého draka.

„Je to vůbec poprvé, kdy se filmová pohádka domácí provenience prodala po tak krátké době od své kinopremiéry, a jsem potěšen, že dostane prostor v prestižním vysílacím čase už na přelomu června a července v německé televizi MDR, a to i jako pocta k životnímu jubileu Karla Gotta,“ uvedl manažer pro zahraniční prodej pohádky Filip Albrecht.

V době, kdy je stále těžší prosadit domácí filmovou tvorbu v mezinárodním měřítku, je úspěch o to cennější, že už nyní se usilovně pracuje nejen na německém dabingu, ale i na přebásnění písňových textů, z nichž ten stěžejní už nazpíval Karel Gott, a to pochopitelně německy.

V SYDNEY I ULJANOVSKU

„Mám obrovskou radost a zároveň pociťuji jisté uspokojení, že se němečtí odborníci podívali na náš originální pohádkový příběh trochu jinýma očima než někteří domácí rádoby kritici a našli v náročném procesu propojení živých herců, 3D animací, mechanických loutek a 2D grafik dostatek originality a poutavosti na to, aby nás zařadili do svého vysílacího času,“ prohlásil producent a spoluautor scénáře snímku Petr Šiška.

Zatímco v Německu jsou práce na přípravách pohádky a jejím zařazení do programu v plném proudu, její exportní verzi viděli diváci už v březnu na československém festivalu v australském Sydney, v průběhu května bude promítnuta i v ruském Uljanovsku. A tato pohádka už získala v minulých týdnech také zahraniční ceny.

„Může se pyšnit třeba oceněním pro nejlepší rodinný film a film pro děti z festivalů Crownwood v Indii a také z Běloruska. A postoupila do finále na festivalu Universal Kids film v Istanbulu,“ doplnil Petr Šiška.

SATISFAKCE

„Tak tomu se říká satisfakce. Potvrdilo se staré známé přísloví, že doma není nikdo prorokem. A to, do čeho se doma někdy kope hlava nehlava, má nejednou úspěch v zahraničí… Ve jménu celého tvůrčího štábu a skvělých herců jsem hrdý na to, že právě naše pohádka připomene německým fanouškům ještě navíc životní jubileum Karla Gotta,“ sdělil režisér a spoluautor scénáře Dušan Rapoš. Podle jeho slov exportní verze určitě vyrazí do letních kin po celé republice a díky spolupráci s Prima TV bude zcela určitě patřit do vánočního schématu této televizní stanice.