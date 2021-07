Záměr pořadatelů, rozložit z důvodu stále se měnících vládních opatření největší hudební akci na Novojičínsku do několika dní, vyšel. Skvělý hudební program si užily na tři tisíce návštěvníků. Za podporu živé kultury poděkovali pořadatelé fanouškům v tiskové zprávě: „Děkujeme všem, kdo se nebojíte žít normálně.“

Program jubilejního Horečky festu odstartoval už ve středu na frenštátském náměstí, kde od 21 hodin proběhla velkoplošná projekce hudebního filmu RocketMan, mapujícího životní příběh hudební ikony Eltona Johna.

Ve čtvrtek 8. července 2021 od 16:00 zahájila hudební program v autokempu etno formace ODZEMĚ, složená z muzikantů z Trojanovic, Veřovic a Velké Polomi. Dalším účinkujícím byla Věra Faldýnová & Universe, mladá zpěvačka z Rožnova pod Radhoštěm. Hlavní pozornost patřila třetímu účinkujícímu, kterým byl POKÁČ. Oblíbený písničkář do publika vypálil své největší pecky a poté se ještě přes hodinu trpělivě podepisoval a fotil s fanoušky.

Kapelou, která uzavřela čtvrteční program Horečky festu byla punková formace Čuráčí Hlavy z Trojanovic. Právě tato drsná partička neortodoxních týpků před více jak deseti lety zakončovala vůbec první Horečky fest a znovu se dala dohromady pro toto vystoupení.

Hardrockový pátek

Páteční festivalový program patřil tvrdé muzice. Místem pro osmihodinový program, nabitý výbušnou energií, se stalo hřiště ZŠ Tyršova vedle Domu kultury v centru Frenštátu pod Radhoštěm. Jako první na pódium vtrhla kapela Nitrocel, po nich následovala rocková nálož z Hradce králové The Atavists a od 20:00 to na pódiu rozbalili hardrockoví Dirty Blondes jejichž vystoupení končilo hořícími bicími.

Největší hvězda dne kapela WOHNOUT spustila svou show přesně ve 22:00. Podtrženo, sečteno, skvělá muzika, úžasná atmosféra a také počasí, které vydrželo.

Sobotní jízda

Velké finále Horečky festu se odehrálo v sobotu 10. července 2021 přímo tam, kam tento festival patřil a patří, tedy v Amfiteátru na Horečkách. Jako první hned na začátku programu, roztančili publikum mladí divočáci z Nového Jičína, kapela Hobití Noha. Tato kapela si s sebou na Horečky fest přivezla také početnou skupinu svých fanoušků a tak byl zážitek sledovat šrumec na pódiu i před ním.

Další kapelou, která vystoupila v rámci sobotního programu, byla kapela JegR z Prahy. I když se jedná o pražskou kapelu, většina muzikantů má své kořeny na Novojičínsku a jsou bývalými členy již zaniklé skupiny Eleison. Parádní, divokou jízdu přichystali návštěvníkům úžasní PORTLESS s raperem HENRYM D.

Úplný závěr programu patřil spektakulární hudební, světelné i taneční show v podání skvělých MONKEY BUSINESS! Neskutečná energie a čirá radost, na pódiu i pod ním. Hodinu a půl trvající vystoupení „Mankáčů“ jen podtrhlo skutečnost, že veškeré úsilí spojené s organizací letošního Horečky festu mělo smysl.

Časově nejdelší a tím pádem organizačně nejnáročnější, takto by se v krátkosti dal shrnout jubilejní desátý ročník Horečky festu. Organizátoři původně jednodenní akci rozložili do čtyř dní od středy sedmého až do soboty desátého července. Navíc na čtyřech různých místech. To kladlo na pořadatele mnohem větší nároky než v předchozích letech, kdy se Horečky fest konal pouze v Amfiteátru na Horečkách a přilehlých loukách.

Komentář pořadatelů

Důvodem rozložení festivalového programu do čtyř dní jsou neustále měnící se podmínky pro organizaci kulturních a společenských akcí, komentovali letošní organizaci pořadatelé v závěrečné tiskové zprávě.

„Dokonce i v průběhu festivalu došlo ke změně ve vydaných opatřeních, kdy od pátku 9. července 2021 začalo platit nové vládní nařízení. Okamžitě nám začali volat lidé, že pokud je to tak, tak na akci bohužel nemohou přijít. Navíc absurdita těchto nařízení, která jsou vydávána ze dne na den, většinou před víkendem je v tom, že kontrola těchto potvrzení ze strany nás pořadatelů není možná. Prokazatelnost platnosti, jakéhosi papíru bez toho, aniž bychom mohli daného návštěvníka legitimovat, což samozřejmě nemůžeme, je nulová. Toto odradilo poměrně dost lidí od toho, aby na festival vyrazili. Bohužel přesně takováto nedotažená rozhodnutí snižují důvěru veřejnosti v jakákoliv opatření a navíc poškozují samotné kulturní akce,“ řekl ředitel festivalu Marian Žárský.