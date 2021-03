Protože klasické výstavní prostory zůstávají zavřené, hledají pořadatelé různá náhradní řešení. V Kopřivnici se v netradiční galerii proměnilo několik míst v centru města.

V neděli 28. března si připomeneme výročí narození Jana Amose Komenského, jednoho z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, známého jako Učitel národů.

V loňském roce uplynulo již 350 let od jeho úmrtí a při této příležitosti vznikla unikátní kniha S Komenským do komiksu i stejnojmenná putovní výstava. A právě ta je nyní k vidění v ulicích Kopřivnice.

Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit jako výstava pro děti, nicméně je určena všem bez rozdílu věku. Komenského příběh sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil ilustrátor Lukáš Fibrich.

„Obrázky zachycují celý život Jana Amose Komenského, od dětství malého Jana přes nejproduktivnější léta až po stáří. Je tam vidět atmosféra doby, ve které žil a co zrovna tvořil. Jedná se o velmi konstruktivní a inovativní pohled na to, jak by se mohlo učit o Komenském,“ řekla o výstavě Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, které výstavu do Kopřivnice zapůjčilo.

Pětadvacet vypůjčených komiksových obrazů instalovali pracovníci kulturního domu na čtyři bannerové konstrukce.

„Jedna konstrukce je umístěna v blízkosti Lašského muzea, druhá rovněž v Sadu E. Beneše, třetí u přechodu k radnici a poslední u vstupu do Technického muzea Tatra. Lidé se tak při procházce městem mohou příjemně pobavit a něco se o Učiteli národů dozvědět,“ přiblížila ředitelka Kulturního domu Kopřivnice Michaela Sekerášová s tím, že výstava bude v centru Kopřivnice k vidění až do konce dubna.