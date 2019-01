Štramberk – Už patnáctý ročník Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů pokračuje svým druhým představením. Tento pátek se ve štramberském kulturním domě představí Divadelní spolek Tyl z Drahotuš se hrou Nebe na zemi.

Ilustrační foto | Foto: Karel Čermák

Až do konce dubnu se budou ve štramberském Kulturním domě představovat týden co týden jednotlivé soubory, aby navzájem poměřily síly. Vítěze patnáctého ročníku Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů budeme znát až 20. dubna, kdy slavnostní vyhlášení. Jako první se předvede tento pátek výtečné divadlo Devítka z Ostravy Pustovce.

To jde do boje s hrou Jiřího Voskovce a Jana Wericha Nebe na zemi. Hra měla premiéru v roce 1936 v Osvobozeném divadle v Praze. „Inspirací autorům byl motiv staroanglické hry Francise Beaumonta a Johna Fletchera – Španělský kněz. Děj však přenesli do mytologicko renesanční atmosféry. Hra se odehrává na Olympu a v malém městě kdekoliv a kdykoliv je Vám libo, neboť jek říká bůh Merkur ve hře – nezáleží na jménu obce, lidi, lidi ti jsou všude stejní …,“ naznačuje děj divadelní publicista Richard Boryna.

Divadelní soubor Tyl působí v Drahotuších již řadu let. Během této doby realizoval řadu představení v Hranicích a okolí. Každoročně pořádá ve spolupráci s Městskými kiny v Hranicích divadelní festival LAHOR. Jak se mu povede úspěšná hra Voskovce a Wericha Nebe na zemi, to uvidíme na Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů v pátek 9. března ve štramberském Kulturním domě. Akce začíná už o půl osmé večer. (mer)