Nový Jičín - /FOTOGALERIE/ Pocit, že se blíží premiéra nějakého filmového trháku. Ten musela mít většina návštěvníků novojičínského Fokusu v pátek podvečer. Pozdvižení měl přitom na svědomí studentský film Loutkař.

Pokud jste se na premiéru filmu nedostali, nezoufejte!

Repríza filmu Loutkař bude 13. února ve 20 hodin ve SVČ Fokus!

„Ještě mezi námi existují snílci, kteří se nebojí splnit si, i přes překážky, své velké sny. Důkazem toho je Loutkař,“ těmito slovy uvedl moderátor v pátek 27. ledna premiéru studentského filmu Loutkař. Na svědomí jej mají mladí lidé z Nového Jičína.

Loutkař není, k překvapení všech, krátký, dvacet minut trvající film, ale hodinu a půl trvající celovečerní hrané psychologické drama, které vzniklo pod taktovkou Jana Davida. Ačkoliv je to pro mnohé překvapením, film, uvedený sloganem „Ztratili sebe. Ztratili jistotu. Ztratili bezpečí. A jediné, co jim ještě zbývá, je důvěra v sebe sama!“, vzniknul bez jakýchkoliv grantů, příspěvků či dotací. Přesto měl u více než tří stovek diváků, kteří přišli na jeho páteční premiéru, úspěch.

Takzvanou zkoušku ohněm si Loutkař, vyprávějící o skupině mladých lidí, jež se dostali do těžké životní situace, na kterou nebyli připraveni, odbyl v sále novojičínského Střediska volného času Fokus. Do posledního místa zaplněný sál, řada venku čekajících na to, zda se přeci jen ještě nějaké místo nenajde, i uvedení filmu korunovalo velkou zábavu, která vznik snímku provázela, stejně jako podpora všech členů štábu. „Když za mnou před rokem přišel Honza David s tím, že by chtěl natočit film, varoval jsem ho, že to není vůbec jednoduché. Že na to člověk musí sehnat techniku, prostory, peníze, domluvit se se strašnou spoustou lidí a připravit se na to, že jej čeká opravdu velké množství překážek. Honza David je ale dnes už režisér a já osobně jsem moc rád, že se mu natočit film podařilo,“ okomentoval vznik Loutkaře moderátor večera a zástupce ředitele Fokusu v jedné osobě, Martin Jakoubek.

Poté dostal slovo sám režisér. Při odpovědi na otázku, co je k myšlence natočit celovečerní film přivedlo, nezapomněl vzpomenout člověka, který jak jej, tak další lidi z natáčecího štábu, inspiroval. „Úplný začátek točit se zrodil na Tyršovce, kde jsme se všichni znali a naše třída měla skvělého třídního, pana učitele Hubíka. Ten nás podporoval v tom, abychom zkoušeli točit. Vzniknul tak amatérský dětský seriál Incident,“ zavzpomínal David a pokračoval: „Dnes jsou to už více než dva roky, co měl Incident premiéru. Natáčení pro nás tehdy byla velká zábava, i když se náš pan učitel uvedení bohužel nedožil.“

A právě úspěch Incidentu a otázky lidí, proč mladí nadšenci nepokračují v natáčení něčeho většího, přivedlo Jana Davida na nápad zkusit natočit celovečerní film. „Loutkař pak vzniknul spontánně, v kupé ve vlaku z Brna, kde jsem seděl s kamarádem. Během cesty jsme celého Loutkaře vymysleli,“ přiznal David. „Pak už to šlo postupně, ale onen vlak byl pro námět filmu tím nejdůležitějším,“ dodal režisér vzápětí.

Loutkař vzniknul během 26 natáčecích dní. Na 74 minut trvajícím filmu spolupracovalo šedesát lidí, všichni pod vedením Jana Davida.