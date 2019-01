Fulnek /ROZHOVOR/ - Promítač a správce filmového fondu Richard Vacula prozradil několik zajímavostí z filmového zákulisí.

Posádka jezdí v dvoutaktním minibusu Barkas a promítá s 16mm promítačkami. Vloni zavítalo toto neobvyklé letní kino třeba do Oder, dvě sezony se promítá také v Lukavci, místní části Fulneku.

Jak jste se vůbec k tomuto promítání dostali?

Přišli jsme na to v ochotnickém spolku v Hradci nad Moravicí a odtud pochází také myšlenka udělat letní kino. Nejprve jsme to chtěli dělat digitálně, projektorem, ale při nacvičování jedné hry jsem v kostymérně narazil na promítačku, která tam byla uložená. Vzal jsem si ji domů, opravil jsem ji a následně jsem zjistil, že se na to dají půjčit filmy. A tak padl návrh, že to uděláme ve starém stylu.

Jak dlouho váš letní biograf funguje a kam všude s promítáním jezdíte?

Teď to bude třetí sezona, kdy promítáme i pro jiné obce než pro Hradec. Dá se říct, že jezdíme po celé republice, promítáme i na Liberecku.

Kde sháníte potřebné filmové kopie?

Hned v druhém roce projektu se jako partneři projektu připojili Barrandov a Meopta, dodali nám potřebné díly a Barrandov daroval tři sta filmových kopií, takže kdyby teď skončil státní archiv filmových kopií, tak máme z čeho promítat, protože máme svoje věci. Peníze, které vyděláme z projekcí, tak z těch se nakupují kopie od sběratelů, kteří ve správnou chvíli po revoluci odvezli likvidované kopie někam do garáže nebo do stodoly, v podstatě za symbolickou cenu. Nová kopie stojí vyrobit kolem padesáti tisíc korun a my ji koupíme třeba za tisícovku.

Kopie určitě nejsou vždy v ideálním stavu, jak o ně pečujete?

Často se musí opravovat. Techniku na to máme opět z Barrandova, odkud máme střižnu, různé krouhačky, lepičky, se kterými můžeme kopii uvézt do promítatelného stavu. Můžeme film slepit, opravit poškození perforace, ale třeba odplísnění už nezvládneme, a to pro nás jako sponzorský dar dělá Barrandov.

Kolik filmových kopií vůbec vlastníte?

V současné době máme tři sta filmových kopií, které jsou z Barrandova, ty nevlastníme, máme je ve správě. A je naší povinností každý rok nějaký počet opravit a dělat propagaci tím, že promítáme. Ve chvíli, kdy by ten projekt nebyl aktivní, tak si to můžou odvézt. Vlastních kopií máme asi dvě stě.

Kolik míst s letním kinem během sezony objedete?

Nemám to spočítané na místa, ale na počet projekcí. Letos by mělo být 35 projekčních dnů v červenci a v srpnu a pak ještě děláme skoro všechny projekce na Bezručově Opavě.

Vlastníte i nějaké vybrané filmové lahůdky?

Ve větších městech se snažíme dávat tituly, které nikdo nezná. Máme francouzské, italské i americké kopie filmů, které třicet let nebyly uvedeny v televizi, ale lidé si je pamatují a přijdou na ně. Máme také původní dabingy a filmy s titulkama. Původní československý dabing i původní československý plakát je kvalitativně úplně někde jinde než to, co uvidíte v České televizi nebo na komerčních stanicích.