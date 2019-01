Nový Jičín /FOTOGALERIE/ - „Píše se rok 1968. Naše třída 4. A se chystá maturovat. Ve stejném čase o několik kilometrů dál jsou vojenské kasárny. Z nich utíkají 3 mladí vojáci, i když ví, že za zběhnutí z armády jim hrozí vojenský soud…“ Prolog muzikálového představení padesáti studentů 2. A a B a 4. G Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně nás vrací o mnoho let zpátky.

Do časů, které si sice nikdo ze studentů nemůže pamatovat, ale přesto se s hlavními myšlenkami romanticky laděného příběhu Rebelové z gymplu snaží sžít. Námět vychází z některých stejných prvků, jako známý film Rebelové, nicméně v mnoha částech je jiný, obměněný. Určité myšlenky zmizely zcela, jiné navíc přibyly. A ačkoliv přípravě na vystoupení všichni věnovali mnoho času, včetně několika natáčecích dní v červenci, vzhledem k náročné technické výpravě a ke složitosti celé scény bylo možno muzikál realizovat pouze ve třech dnech, 19. - 21. 12. 2011 v SVČ Fokus Nový Jičín. Přišlo asi 1. 400 diváků, včetně dětí z novojičínských ZŠ, ale i z okolních měst a vesnic (např. ZŠ Fulnek, Šenov, Hodslavice, aj.).

Za úspěchem „retromuzikálu“ stojí celý tým skvělých lidí, především zvukaři: p. Martin Dorazil, Tomáš Kubizňák, David Rajnoch, který je zároveň i režisérem filmových vstupů, také však choreografka Petra Komendová, a dále paní učitelky Petra Tománková a Jiřina Drábová, zajišťující výtvarnou stránku díla, včetně jeho propagace. A co si o vzniklém projektu myslí režiséři - manželé Dostálovi?: „Říká se: Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. My jsme přesto do té muzikálové vody znovu vstoupili, i když si myslíme, že to byla tentokrát jiná řeka, jiný proud, složený z jiných pramínků. Z pramínků filmu, divadelních úryvků, tanečních čísel a krásných starých songů. Chtěli jsme, aby všechno bylo jiné, nesrovnatelné s minulým muzikálem. Ale přesto něco zůstalo: Ti lidé kolem – stejně obětaví, neskutečně ochotní a nadšení… Jak je dobře, že stále jsou!!“

Úsměvy na tvářích, velký potlesk, u starší generace i slzy – toť vzpomínky, ale i současnost. Je to stejné - jako tenkrát, tak i dnes: Mladí „rebelové“ totiž chtějí hlavně svobodně a bezstarostně ŽÍT!

KAREL DOSTÁL