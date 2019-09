Spolupráci se známým hercem a hvězdou seriálu Lajna Jiřím Langmajerem si oba pochvalují. „Režíroval jsem ale i seriál Hrobaři pro TV JOJ, v němž hraje Jirka taky," připomíná Vladimír Skórka, kterého doplňuje právě zmíněný Jiří Langmajer.

„Vladimír není žádný egocentrický pražský blbeček. Je to Ostravák s velkým srdcem a s buldočím tahem na bránu. Mám rád, jakým způsobem se společně zažereme do role a společně ji pipláme… To bylo zřejmě, kromě vynikajícího scénáře, základem úspěchu role Hrouzka v seriálu Lajna. Jako režisérovi mu předpovídám velkou budoucnost a pro mě bude velkou poctou, pokud zůstanu i nadále v týmu jeho oblíbených herců," zdůrazňuje Langmajer.

V druhé sérii Lajny už nezastává Vladimír Skórka „pouze“ post režiséra. Podílí se na jeho tvorbě a i tentokrát na castingu herců. „Musel jsem trochu zabojovat, protože jsem občas slýchal: Máš tam moc Ostraváků. Brzdi… Jenže ono se to točilo v Ostravě! Navíc máme u nás spoustu talentů,“ vysvětluje Vladimír Skórka.

„Ale neupřednostnil bych herce jen proto, že je Ostravák, kdyby na to neměl. Naši seriáloví hokejisté jsou úžasní i co se přízvuku týče,“ stojí si za svým Vladimír Skórka.

A to možná i proto, že si ve své kariéře vždy vše tvrdě odmakal. Začínal jako moderátor v rádiích Helax a Evropa 2, kde byl také spoluautorem některých populárních pořadů a rubrik. V ostravském Helaxu měl ranní show, díky které se propracoval až na Evropu 2 se svou noční show.

Společně s Davidem Tobiaszem vytvářel a moderoval televizní pořad Sabotáž. Jako tvůrce je podepsán pod recesistickým pořadem pro videoportál iDnes.cz Česko snese všecko proslulý virály. Zaznamenali jste například pobouření lidí ohledně reportáže o zateplování Chrámu sv. Víta? Či paniku, kterou vyvolala reportáž o výstavbě ostravské Fukušimi? Tak i to je prace Vladimíra Skórky, jehož videa dosáhla k 20 milionům diváků. Stojí například i za kampaní Celé Česko čte dětem.

Své první režijní zkušenosti získal díky pořadu Pečený sněhulák pro Českou televizi, kde působil původně „jen“ jako účinkující, autor projektu a producent. Režisér pořadu Jakub Kohák byl v té době ale tak vytížený a zaneprázdněný, že ho Vladimír musel často zaskakovat a věnovat se tak i režii.

Vladimír má vystudovanou biotechnologii a čtyři roky režie. Ačkoli by se mohlo zdát, že biotechnologie je na hony vzdálená jeho současnému povolání, opak je pravdou.

„Mám díky tomu výhodu oproti jiným kolegům, protože mám skvěle zvládnutou technickou a mechanickou stránku věci, když se natáčí něco složitějšího či nějaké efekty. Vím, co všechno musí být technicky a mechanicky zvládnuto, aby se před kamerou stalo to a to, jaký má mít daný proces sled a jak dlouho co trvá,“ přiznává Vladimír Skórka.

Nabídky si může vybírat, jelikož ho živí jeho marketingová a reklamní firma Skórka Creative. „Dává mi to obrovskou svobodu, za kterou jsem vděčný. Spousta mých kolegů takové štěstí nemá, a někdy je to velké trápení. Nejen díky práci na Lajně si přijdu jako dítě štěstěny,“ dodal Vladimír Skórka.

Nikol Klevcovova