„Počasí má být na slavnosti teplé, takže si myslím, že městečko bude hýřit všemi barvami jak krojovaných, tak i návštěvníků,“ říká organizátorka Rožnovských slavností Jaroslava Kvapilová.

Městečko bude hýřit všemi barvami

Novinkami letošního jubilejního ročníku jsou dvě nehmotná kulturní dědictví ze seznamu UNESCO. Jde o mariachi (mexická tradiční hra na strunné a dechové nástroje, pozn.red.) v podání mexického souboru s tanečníky Monarka de Méxiko a modrotisk, který na seznamu přibyl teprve v roce 2018.

„O této tradici budeme mít v radnici v Dřevěném městečku komentovanou výstavku a malou dílnu, ve které si návštěvníci mohou vytvořit pěkný modrotiskový výrobek,“ zve Kvapilová.

Panely shrnou historii festivalu

Část programu se zaměří na výročí a ukáže jak festival rostl. „Chystáme panely venku před komorním amfiteátrem, které shrnou celou historii festivalu od minulého století až dodnes a výročí věnujeme i sobotní program“ dodává.

Návštěvníci se mohou těšit na večerní zábavy, soutěže, tradiční valašské hry a klání, do kterých se mohou zapojit společně s účinkujícími.

Amatérské soubory Javořina, Radhošť a Soláň z Rožnova si připravily multimediální projekt Valašské tance z Rožnova a okolí, který na letošním ročníku oslav představí.

„Musím říct, že spolupráce jinak konkurenčních souborů byla výborná. Vše jsme nacvičovali téměř rok a udělali jsme obrovský kus práce,“ popisuje přípravy tvůrkyně projektu Helena Dobrovolná.

„Chtěli jsme sepsat a natočit tance, které se tančí u nás na Valašsku, aby posloužily budoucím generacím a nezapomnělo se na ně. Troufám si říct, že se to povedlo,“ líčí Helena Dobrovolná.

Na vyvrcholení Rožnovských slavností vyjede v sobotu 6. července Zpívající parní vlak, jehož pasažérům po cestě zahraje cimbálová muzika z Radhoště.

„Každá z jízd má své kouzlo a určitě to stojí za to. Muzika bude hrát i na kontrabas, takže se cestující mají na co těšit,“ láká na jízdu Marek Havran z rožnovského městského úřadu. Lokomotiva vyjede z Valašského Meziříčí v 9.10 nebo v 13.10. Nazpět se z Rožnova v 11.00 a v 15.00. Jízdenky mohou zájemci koupit pouze ve vlaku v den jízdy.

Autorka: Heda Greplová