Jeho život se úplně změnil, když se 6. září 2007 nakazil západonilskou horečkou po štípnutí nakaženým komárem a ochrnul. Ležel tři a půl měsíce v kómatu v motolské nemocnici a doléčoval se v sanatoriu v Kladrubech. Chválil si tamní rehabilitace. Viděl tam každý týden někoho, komu se stav zlepšil. Domů odešel po svých vybaven jen francouzskými holemi.

“Sestřička Jana Straková z Kladrub je rehabilitační génius. První kroky a plavecké tempa jsem absolvoval netradičně pozpátku díky ní,“ s vzpomínal na těžkou životní zkoušku.

Dodnes vyznává zdravý životní styl. V sedmdesáti letech stále sportuje, lyžuje, hraje tenis a denně uplave až jeden kilometr. Zakládá si na vydatné snídani, neboť jeho tatínek řádně nesnídal a vypěstoval si tak žaludeční vředy. „Snídaně v klidu je pro mě svatá,“ vysvětluje. Nedá dopustit ani na pivo, které je pro něj léčebnou terapií. Je o něm známo, že za každého počasí chodí v kraťasech a posiluje tak svou imunitu.

BOJ S CHYTRÝM TELEFONEM

Publikum zajímaly jeho vousy, zdali jsou v poslední době součástí jeho vizáže. „Není to moje image, chtějí to po mně producenti. Natáčím teď seriál o hasičích a Krajinu ve stínu, a tam podle scénáře mám mít vousy,“ odpovídal na dotazy.

Na kariéru automobilového závodníka zavzpomínal jedinou větou: „Konečně jsem se naučil řídit.“

Ani sedmdesátník Pavel Nový se nevyhne moderním technologiím. Svěřil se divákům, jak stále bojuje s chytrým „placatým“ telefonem. Prozradil, jak žasnul, když mu do něj v prodejně olámali SIM kartu. Požádal prodejce, aby mu vysvětlil chod zařízení, neboť tato technika pro něj byla španělská vesnice. Netrpělivý prodavač začal protáčet panenky a vymlouval se na konec pracovní doby. Se zařízením mu naštěstí dokáže pomoct jeho vnouček. Vše na mobilu musí dědečkovi trpělivě vysvětlovat, jak učitel žákovi. „Jsem rodák ze Železné Rudy. U nás navečer bylo klekání, kdy se všechny děti scházely s rodiči u večeře. Kdo přišel pozdě, byl bez večeře. To nás naučilo být všude včas. Dnes se všichni shánějí přes mobily. Děti už nejsou tak samostatné, jako byly dříve,“ doplňuje.

„Na Pavla Nového, mého idola a jeho pořad jsem přijela cíleně ze Starého Města,“ sdělila Zdeňka Opočenská, jedna z divaček v sále.

POHODA V LÁZNÍCH

Mluvené slovo v pořadu doplnilo hudební vystoupení za doprovodu manažera, producenta a aktivního muzikanta Rosti Mácy a Břetislava Čani s triem Sekáč a přátelé. Flétnou doprovázela Dana Horáková. Zazpívali patriotické písně Vzkaz, Karlova Studánka, Život, Pohoda v lázních, Píseň o těch náročných procedurách v lázních Karlova Studánka.

„Není to poprvé, co spolupracujeme s Pavlem Novým. Už jsme spolu měli několik úspěšných vyprodaných vystoupení. Premiéra byla v Hulíně. Tento pořad vznikal na soustředění v Nivnici u Uherského Brodu. Na tradiční moravské zabíjačce, kde jsme s Pavlem Novým, který je mimochodem zdatný řezník, sepisovali hrubý scénář pořadu a vybírali jsme vhodné písničky. Pořad nemá daná žádná pravidla ani kostru, každé představení je bezprostřední originál. S Pavlem a Rosťou bychom byli rádi, aby tento pořad vstoupil více do povědomí diváků,“ řekl Břetislav Čaňo, autor vystoupení.

„Jsme rádi, že se nám vystoupení Pavla Nového podařilo tak rychle zrealizovat. Pro Karlovu Studánku určitě bylo velkým přínosem, že ji navštívila hvězda filmu S tebou mne baví svět. Přišlo na něj spoustu lidí, moc nás to těší,“ sdělila organizátorka akce Klára Pavlíková.

ANDREA MARTÍNKOVÁ